Pfizer entregará patente de su pastilla Covid-19 a 95 países

La farmacéutica Pfizer Inc dio a conocer que entregará la patente de su pastilla contra Covid-19 a 95 países con ingresos bajos y medios para permitir que los fabricantes puedan producir la píldora en versiones genéricas.

A través de un comunicado, Pfizer informó que otorgará la patente de la píldora contra el Covid-19 a Medicines Patent Pool (MPP), una organización de salud pública respaldada por la Organización de las Naciones Unidas.

Dicho acuerdo se basa en la estrategia integral de Pfizer para trabajar hacia el acceso equitativo a las vacunas y tratamientos Covid-19 para todas las personas, particularmente aquellas que viven en las partes más pobres del mundo.

La decisión de Pfizer de entregar la patente podría hacer que la pastilla contra el Covid-19 esté disponible para más de la mitad de la población mundial, ya que la producción de la píldora en 95 países, significa el 53 por ciento de la población mundial.

Además, la píldora contra el Covid-19 será producida de una manera más económica.

Los primeros resultados de la pastilla contra el Covid-19 muestran que este tratamiento reduce un 89 por ciento los casos graves de coronavirus en población de riesgo.

Pfizer will work with @medspatentpool to make the Pfizer COVID-19 oral antiviral candidate, if approved, available in low- and middle-income countries that make up ~53% of the world’s population. https://t.co/83QBB7lvJZ — Pfizer Inc. (@pfizer) November 16, 2021

La entrega de la patente de la pastilla contra el Covid-19 puede poner fin a la pandemia

Este acuerdo fue firmado antes de que el medicamento de Pfizer obtuviera autorización en ningún sitio, por lo que los funcionarios de salud resaltaron que esto podría ayudar a poner fin a la pandemia de Covid-19 más rápido.

"Debemos trabajar para garantizar que todas las personas, independientemente de dónde vivan o de sus circunstancias, tengan acceso a estos avances y nos complace poder trabajar con MPP para promover nuestro compromiso con la equidad", dijo Albert Bourla, presidente y director ejecutivo de Pfizer.

Además, explicó que Pfizer no recibirá regalías sobre las ventas en países de bajos ingresos y además renunciará a las regalías sobre las ventas en todos los países cubiertos por el acuerdo.

Sin embargo, esto solo será mientras que el Covid-19 permanezca clasificado como una emergencia de salud pública de interés internacional por la Organización Mundial de la Salud.

"Esta licencia es muy importante porque, si se autoriza o aprueba, este medicamento oral es particularmente adecuado para países de ingresos bajos y medianos y podría desempeñar un papel fundamental para salvar vidas, contribuyendo a los esfuerzos globales para combatir la pandemia actual". dijo Charles Gore, director ejecutivo de MPP.

