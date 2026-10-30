EU presume resultados históricos de la política de Trump en la frontera con México

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, resaltó los resultados que se han obtenido en la frontera gracias a la dirección de Donald Trump en materia de seguridad, migración y vigilancia.

El diplomático aseguró que la coordinación entre ambos países ha alcanzado niveles sin precedentes y ha permitido combatir a los cárteles, el tráfico de drogas y armas, así como la migración irregular y la trata de personas.

EU presenta resultados de seguridad en la frontera

Entre los resultados mencionó que se han decomisado más de 500 toneladas de drogas, incluidas 9.5 millones de pastillas de fentanilo y alrededor de 90 toneladas de cocaína en operaciones marítimas y una reducción superior al 95% del tráfico por esa vía.

Johnson agregó que se han confiscado más de 50 mil armas de fuego y cerca de 2.9 millones de cartuchos, además de detener a más de 10 mil personas relacionadas con el tráfico de armamento.

En materia migratoria, señaló que la vigilancia fronteriza y las acciones contra las redes de tráfico de personas han permitido evitar cruces peligrosos.

La misión diplomática de los EE. UU. en México logra resultados históricos en seguridad, migración y protección fronteriza. https://t.co/pZL3PWngSb — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) October 29, 2026

La frontera más segura en la historia de EU

En un comunicado compartido más tarde en redes sociales, el embajador Ronald Johnson dijo que la frontera con México está en el momento más seguro en la historia de Estados Unidos, destacando:

