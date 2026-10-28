Bolsonaro llega a Estados Unidos: Trump aprobó su entrada y le dará visas a toda su familia

De acuerdo a información de CNN, Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos tras una serie de investigaciones en Brasil que se dan tras su advertencia de impugnar las elecciones que ganó Luiz Inácio Lula da Silva.

El mismo medio de comunicación señala que fue el propio Donald Trump quien aprobó la entrada al país junto a su familia.

Trump aprobó la entrada de Bolsonaro a Estados Unidos

El presidente Donald Trump autorizó su ingreso a su país, según informó un asesor de la Casa Blanca a CNN, mientras que un alto funcionario del Departamento de Estado indicó que se otorgarían visas para él y su familia.

La salida de Flávio Bolsonaro generó incertidumbre durante las primeras horas del martes, luego de que circularan versiones sobre una posible solicitud de asilo en Argentina. Sin embargo, las autoridades argentinas negaron que el político hubiera solicitado refugio.

La salida de Brasil ocurre mientras el senador enfrenta indagatorias ante el máximo tribunal brasileño que llegan después de que declaró no aceptar el resultado de las elecciones y antes de que pudiera impugnar las mismas.

Persecución contra Bolsonaro en Brasil

Fue el propio Flávio Bolsonaro quien informó que recibió una notificación policial para entregar sus pasaportes después de su descontento por el resultado de las elecciones en Brasil.

Eduardo Bolsonaro, hermano del legislador y residente en territorio estadounidense, había desmentido previamente que Flávio hubiera viajado a ese país.

Flávio Bolsonaro es investigado por el máximo tribunal de Brasil por presuntos actos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas, pero rechaza haber cometido algún acto ilegal.

CNN reporta que solicitó información de las investigaciones a la Policía Federal brasileña, a la oficina de Bolsonaro en el Senado, al Partido Liberal y a la Cancillería de Brasil, pero el medio de comunicación señala que, hasta el momento, no ha recibido respuesta.

