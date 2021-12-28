EU levantará restricciones de viajes a África por Omicron

Joe Biden, presidente de Estados Unidos (EU), anunció que a partir del viernes 31 de diciembre levantará las restricciones de viaje impuestas a ocho países del sur de África después de darse a conocer los primeros casos de la variante Omicron.

“Las restricciones de viaje ya no son necesarias para proteger la salud pública”, precisó Joe Biden a través de un comunicado.

Las restricciones de viaje impuestas por EU contra ocho países del sur de África iniciaron el pasado 29 de noviembre y fueron decretadas para frenar la propagación de la nueva variante de Covid-19 detectada en Sudáfrica en ese mismo mes.

La frontera de EU volverá a abrir para Sudáfrica, Namíbia, Lesoto, Esuatini, Mozambique y Malaui, países que tenían prohibida la entrada a Estados Unidos, por ser los primeros países en reportar casos de Omicron.

Además de EU, varios países de Europa y del resto del mundo también cerraron sus fronteras a esos ocho países de ´África, por temor a que se propagara la variante Omicron, medida que fue duramente criticada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

EU ya no impondrá restricciones sociales por Omicron

Hace unas semanas, Joe Biden aseguró que EU no volverá a pasar por un marco como el de marzo de 2020, gracias a las vacunas, lo que no permitirá que se vuelvan a cerrar las empresas ni las escuelas, ni a interponer fuertes restricciones sociales.

El mandatario de EU lanzó un plan de nueve puntos un día después de que los funcionarios confirmaron el primer caso registrado de la variante Omicron en California.

Entre los que destacó pedir una prueba negativa 24 horas antes de un viaje hacia EU, requisito que deben cumplir todas las personas sin excepciones.

El gobierno de EU extendió el uso de cubrebocas hasta el mes de marzo en viajes en tren y otros medios de transporte público, originalmente programado para expirar en enero.

También aumentó el alcance de las vacunas, incluidas las dosis de refuerzo para garantizar que aproximadamente 100 millones de residentes de Estados Unidos se vacunen lo antes posible contra el Covid-19.

