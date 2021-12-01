Detectan primer caso de omicron en California, Estados Unidos

Estados Unidos registró el primer caso de la variante omicron de Covid-19 en una persona residente de California, confirmaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del país.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Anthony Fauci, el principal epidemiólogo del gobierno de Estados Unidos, el caso fue detectado el pasado 29 de noviembre en un hombre completamente vacunado que regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre.

El viajero se encuentra aislado y las personas con las que tuvo contacto desde su regreso a California dieron negativo a la prueba de Covid-19.

"El individuo estaba totalmente vacunado y ha experimentado síntomas leves, que están mejorando", dijo Fauci, quien agregó que, de acuerdo a la información de que dispone, esa persona no había recibido aún la dosis de refuerzo.

"Sabíamos que era cuestión de tiempo que el primer caso de omicron fuera detectado en Estados Unidos", agregó Fauci.

La secuenciación genómica del caso fue llevada a cabo por la Universidad de California, en San Francisco.

El hallazgo se da luego de que, Joe Biden tomara medidas para restringir los viajes desde 10 países del sur de África, donde la variante se identificó por primera vez

América registra primeros contagios de omicron

Antes de confirma el primer caso de omicron en Estados Unidos, la nueva variante de Covid-19 ya había llegado al continente Americano. El primer caso se registró en Canadá y después en Brasil.

El pasado lunes, Canadá informó sobre los dos primeros casos de omicron en su territorio. Los dos contagios fueron detectados en Ottawa, en dos individuos que llegaron al país procedentes de Nigeria. Además, se sospecha que otras dos personas en la localidad de Hamilton también estén contagiados con la variante omicron.

Por su parte, Brasil confirmó otros dos casos, los cuales corresponden a un hombre de 41 años de edad y a su esposa de 37 años, quienes recientemente viajaron a Sudáfrica y dieron positivo a la nueva variante después de realizarse la prueba de Covid-19.

La Secretaria de Salud de Brasil informó que el ingreso de los dos pasajeros positivos con la variante de omicron ocurrió el pasado 23 de noviembre, un día antes de que se diera a conocer a nivel mundial sobre su existencia.

Brasil también investiga otro caso sospechoso de omicron, en Sao Paulo, referente a un hombre que regresó al país latinoamericano la semana pasada, procedente de Etiopía.

Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que 24 países ya reportaron casos de la nueva variante omicrón.

