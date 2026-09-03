EU sanciona al nieto de Raúl Castro; acusado de explotar recursos naturales en beneficio del régimen cubano

El gobierno de Estados Unidos amplió sus medidas contra Cuba al imponer sanciones a Fidel Ernesto Castro Calis, nieto del expresidente Raúl Castro, así como a varias empresas estatales.

La medida fue anunciada por el Departamento del Tesoro y ejecutada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

¿Cuáles son las empresas sancionadas por Estados Unidos?

Entre las entidades sancionadas se encuentra el Banco Exterior de Cuba (BEC), dedicado a operaciones relacionadas con el comercio exterior y transacciones internacionales, además de Comercial Cupet S.A., empresa vinculada con la comercialización mayorista de combustibles y otros productos del sector energético.

La lista también contempla a Abapet, dedicada a importar maquinaria para la industria petrolera; Nicarotec, relacionada con actividades mineras y Cexni, compañía encargada de la importación y abastecimiento de productos vinculados con el níquel.

Cuba’s Communist regime elites preside over a failed state where ordinary Cubans go hungry while the Castro family and other insiders enrich themselves through sanctions evasion and other illicit schemes – and seek to export subversive Marxist ideology to the United States and… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 3, 2026

De acuerdo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, las nuevas sanciones están relacionadas con actividades mediante las cuales el gobierno cubano obtiene beneficios derivados de sus recursos naturales y reservas energéticas.

“Entre los designados hoy se encuentran un nieto de Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro Calis, el Banco Exterior de Cuba y cuatro entidades que explotan los recursos naturales o las reservas energéticas de Cuba en beneficio del régimen”, afirmó Rubio en una carta informativa.

¿Qué implica la sanción contra el nieto de Raúl Castro y empresas cubanas?

La decisión ocurre en un contexto de creciente presión de Washington sobre las autoridades cubanas, pues en mayo de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense presentó cargos contra el expresidente Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo, ocurrido en 1996, de dos aeronaves civiles pertenecientes a Hermanos al Rescate.

Las restricciones implican el bloqueo de cualquier activo de las personas o empresas sancionadas que se encuentre bajo jurisdicción estadounidense, además, las operaciones financieras con las entidades incluidas en la lista quedan sujetas a las disposiciones establecidas.

Las nuevas medidas también pueden tener consecuencias para compañías o personas que mantengan determinados vínculos comerciales con los sancionados.

