VIDEO: Nacen cuatro tigres de Bengala en Cuba, uno de ellos es blanco

El Zoológico Nacional de Cuba tiene nuevos integrantes, son cuatro cachorros de tigre de Bengala, uno de ellos de color blanco, cuyo nacimiento es el primero que se registra en la isla.

El nacimiento de estos cachorros de tigre de Bengala forma parte de un programa del zoológico de cría para evitar la extinción de esta especie.

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El recinto dio a conocer imágenes de los cuatro cachorros que nacieron el 12 de marzo pasado, acompañados de Fiona, la tigresa que los dio a luz, a quien los científicos calificaron como “buena madre” durante el alumbramiento.

Especialistas del Zoológico Nacional de Cuba indicaron que el nacimiento del cachorro de tigre blanco provoca alegría, ya que no se tienen casos previos registrados en el país y destacaron que después de 20 años nacieron felinos por parto natural.

"Tenemos reportes de todos los nacimientos en todos los zoológicos del país desde que entraron a los zoológicos y nunca habíamos tenido un tigre blanco por lo que estamos aún más felices", declaró Angel Pachy, especialista en tigres del recinto.

|Crédito: Reuters

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Tras el nacimiento de los cachorros, especialistas del zoológico contaron que durante los primeros días se realizaron guardias de 24 horas para monitorear tanto a la madre como a sus crías.

Los expertos desconocen el sexo y el peso de los tigres de Bengala, ya que no quieren estresar a la madre y mantienen un manejo cuidadoso para que ella tome confianza y se pueda manipular; se espera que cuando sean destetados, alrededor de seis o siete meses, se conozcan más detalles de ellos.

Estos cachorros son hijos de Fiona y Garfield, dos tigres de Bengala que son parte de un convenio de intercambio con el zoológico La Aurora, en Guatemala.

Tigre de Bengala blanco

Sobre el cachorro blanco, expertos apuntaron que no se trata de un albino, ya que sus ojos no son rojos, sino color miel y explicaron que nacen de una variación genética de los tigres naranjas de Bengala más conocido, cuyo hábitat son los bosques de Bangladesh, Nepal e India.

Debido a la caza de estos animales, en la vida silvestre se tiene registro de por lo menos dos mil 500 tigres de Bengala y al menos tres de las nueve subespecies de estos felinos se extinguieron el siglo pasado.

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