EU impone sanciones contra Nicaragua, apunta a industria del oro

Estados Unidos (EU) intensificó la presión económica sobre el gobierno de Nicaragua encabezado por el dictador Daniel Ortega, al emitir sanciones contra la industria del oro y otros sectores de la nación centroamericana.

Cabe señalar que el presidente de Estados Unidos (EU), Joe Biden, firmó una orden ejecutiva que prohíbe a empresas del país norteamericano hacer negocios en la industria del oro de Nicaragua.

Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos apuntó en particular a la Dirección General de Minas de Nicaragua (DGM), junto a otro alto funcionario del gobierno del dictador Ortega, según una declaración divulgada en su página web oficial.

Las sanciones impuestas por EU contra Nicaragua que fueron reveladas este lunes (24 de octubre de 2022), que implican una expansión de las actuales medidas de restrictivas, también podrían usarse para bloquear nuevas inversiones estadunidenses en ciertos sectores en Nicaragua, la importación de productos nicaragüenses o la exportación de algunos artículos desde la nación centroamericana.

🔴#ULTIMAHORA | Estados Unidos intensificó la presión económica contra la #dictadura de #DanielOrtega



El presidente @JoeBiden firmó una orden que prohíbe a empresas norteamericanas hacer negocios con la industria del oro de #Nicaragua. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 24, 2022

Departamento del Tesoro sanciona a exjefe de seguridad del dictador Daniel Ortega

Estados Unidos impone nuevas sanciones contra Gobierno Nicaragua, específicamente a la industria del oro y contra un exjefe de seguridad de Nicaragua, Lenín Cerna.

Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, señaló en un comunicado que: "Los continuos ataques del régimen de Ortega-Murillo a actores democráticos y miembros de la sociedad civil y la injusta detención de presos políticos demuestran que considera que no está obligado por el Estado de derecho". Dicho texto hace referencia a Rosario Murillo, actual vicepresidenta nicaragüense.

El funcionario agregó que las acciones de Estados Unidos (EU) tienen como objetivo negar "los recursos que necesitan para seguir socavando las instituciones democráticas en Nicaragua".

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden oficializó las restricciones al oro de Nicaragua. Se trata de la primera vez que EU ha apuntado a un sector específico (industria del oro) de la economía como prohibido, además de que en un futuro, podría expandirse para incluir a otras industrias en la dictadiura de Ortega.