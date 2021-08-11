VIDEO: EU crea sismo de 3.9 tras detonar 20 toneladas de explosivos

Un video, compartido por la Marina de Estados Unidos (EU), muestra el momento en el que un portaaviones realizó una prueba al detonar 20 toneladas de explosivos, las cuales provocaron un sismo de magnitud 3.9.

A través de un comunicado , la Marina de EU explicó que la detonación de las 20 toneladas de explosivos fue parte de una tercera prueba del portaaviones Gerald R. Ford, misma que fue realizada el pasado 8 de agosto en el Atlántico, frente a la costa de Florida.

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La explosión provocó un sismo de magnitud 3.9; sin embargo, el capitán del barco, Paul Lanzilotta, anunció que causó menos daños de lo previsto, ya que no se registraron incendios, inundaciones, no hubo “heridos significativos” y tampoco informes de impactos contra mamíferos marinos.

Tuvimos algunas cosas que se rompieron y las arreglaremos, dijo el capitán del barco que realizó las pruebas con las 20 toneladas de explosivos.

La explosión que provocó el sismo fue registrada por el Servicio Geológico de EU como un evento de magnitud 3.9, el cual ocurrió a las 19:55 horas del tiempo local, de este domingo 8 de agosto.

Barco analizó los efectos de los explosivos

La detonación de las 20 toneladas de explosivos fue la tercera prueba que realizó la Marina de EU, las primeras fueron realizadas el 18 de junio y el 16 de julio.

En estas, el barco contaba con sensores para analizar el impacto de la explosión, cuyos datos se compararán con un escenario pronosticado en una simulación.

Los resultados que alojen los sensores del buque servirán para la construcción de los siguientes navíos similares al Gerald R. Ford.

El buque que detonó los explosivos que, a su vez, provocaron el sismo, tuvo un costo superior a los 13 mil millones de dólares, un peso de 100 mil toneladas, así como 337 metros de eslora y 78 de manga. La velocidad máxima que alcanza es de 30 nudos.