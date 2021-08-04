VIDEO: China entrena a soldados de Rusia con nuevo armamento militar

Un video muestra el momento en el que militares de China entrenan a soldados de Rusia para que aprendan a utilizar el nuevo armamento militar chino, como parte de ejercicios conjuntos que se celebrarán durante este mes de agosto entre ambas naciones, en la región china de Ningxia Hui.

A través de un comunicado , el Ministerio de Defensa de Rusia explicó que los militares están aprendiendo a conducir y utilizar tanques con ruedas y vehículos blindados, que forman parte del armamento militar fabricado en China.

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Las clases sobre el uso del nuevo armamento militar son impartidas por instructores experimentados de las fuerzas terrestres de China, así como por el comandante adjunto de las Fuerzas de Defensa Aérea de Rusia, el teniente general Mikhail Nosulev.

La fase principal de los trabajos conjuntos entre China y Rusia, llamados “Xibu / Interaction 2021” se llevará a cabo en el campo de entrenamiento de Qintongxia, en aquel país asiático, del 9 al 13 de agosto, con la participación de cerca de 13 mil soldados de ambos países.

Rusia aprende a disparar nuevo armamento militar chino

En las imágenes que compartió el Ministerio de Defensa de Rusia a través de sus redes sociales se observa que los soldados aprenden a utilizar el armamento militar, así como a colocar las municiones a los tanques de guerra que llevan la bandera de China.

También se muestra el interior de los vehículos de guerra fabricados en China y cómo son utilizados por los militares de aquel país.

Primera ocasión que China invita a soldados de Rusia

De acuerdo con medios de información internacionales, esta es la primera ocasión que autoridades de Pekín invitan a las tropas de Rusia a participar en un entrenamiento sobre el uso de armamento militar de tal magnitud en China. Sin embargo, los militares chinos ya han participado en varias acciones conjuntas en territorio ruso.

Hace tres años, el Ejército Popular de Liberación de China envió en 2018 a tres mil militares para participar en los simulacros rusos VOSTOK-2018.

|Crédito: Ministerio de Defensa de Rusia