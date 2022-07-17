EU espera más medidas sobre suministros de petróleo por parte de OPEP

Amos Hochstein, alto enviado de energía de Estados Unidos (EU) explicó que los principales de petróleo crudo tiene capacidad sobrante y existe la posibilidad de que los suministros de petróleo aumenten tras la visita de Joe Biden a Medio Oriente.

"Según lo que escuchamos durante el viaje, estoy bastante seguro de que veremos algunos pasos más en las próximas semanas”, expresó Amos Hochstein, asesor senior de seguridad energética del Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) en “Face the Nation” de CBS.

Sin embargo, Hochstein no especificó qué país o países impulsarían la producción de petróleo o cuánto.

Top U.S. energy envoy expects further steps from OPEC producers on supplies https://t.co/uUr8a6G71W pic.twitter.com/YE1cmBHRF5 — Reuters U.S. News (@ReutersUS) July 17, 2022

"No se trata solo de Arabia Saudita (...) Nos reunimos con el GCC y con Arabia Saudita. No voy a entrar en la cantidad de capacidad disponible que hay en Arabia Saudita y en los EAU (Emiratos Árabes Unidos) y Kuwait, etc. Pero hay capacidad sobrante adicional. Hay espacio para aumentar la producción”, expresó Amos Hochstein.

GCC significa Consejo de Cooperación del Golfo e incluye Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Joe Biden visitó Arabia Saudita buscando acuerdo para la producción de petróleo

El presidente de Estados Unidos (EU) Joe Biden visitó Arabia Saudita el viernes como parte de su primer viaje a Medio Oriente como presidente de Estados Unidos (EU), con la esperanza de llegar a un acuerdo sobre la producción de petróleo para ayudar a reducir los precios de la gasolina.

Un aumento en los precios de la gasolina en Estados Unidos (EU) a máximos de más de 40 años está alimentando la inflación y golpeando sus calificaciones en las encuestas de opinión.

Pero no ha obtenido una garantía clara sobre un aumento dela producción de petróleo.

Ministro de Exteriores de Arabia Saudí asegura que la OPEP evaluará mercado de petróleo

El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí explicó que en la cumbre árabe-estadounidense celebrada el sábado no se habló de petróleo y que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) seguirá evaluando las condiciones del mercado y haciendo lo necesario.

“No hubo ninguna discusión sobre el petróleo en la cumbre”, mencionó el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud durante una conferencia de prensa, añadiendo que había discusiones con Estados Unidos (EU) y las naciones consumidoras sobre el petróleo todo el tiempo.

OPEC+ will assess oil market and do what is necessary, say Saudi foreign minister https://t.co/DRea0Oamnl pic.twitter.com/J0gjPkTl22 — Reuters (@Reuters) July 16, 2022

Con información de Reuters.

