EU avala tercera dosis para jóvenes de 16 y 17 años

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos (EU) autorizó la aplicación de una tercera dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer contra Covid-19 para jóvenes de 16 y 17 años de edad.

Los jóvenes de 16 y 17 años podrán aplicarse la tercera dosis de la vacuna seis meses después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna Pfizer en EU.

Albert Bourla, director general de Pfizer, indicó que la autorización de la FDA para aplicar una tercera dosis en jóvenes de 16 y 17 años, es un avance en las acciones de EU para combatir la pandemia de Covid-19 en el país.

La farmacéutica aseguró que su objetivo es proporcionar mayor protección contra el Covid-19 para las personas, en un intento de acercarse al final de la pandemia y minimizar la propagación del coronavirus en el mundo.

Today, we amended the EUA for the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, authorizing the use of a single booster dose for individuals 16-17 years old at least six months after completion of primary vaccination with the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. https://t.co/lctVfAHV1e pic.twitter.com/Wc91UF86gQ — U.S. FDA (@US_FDA) December 9, 2021

Asimismo, indicó que la tercera dosis de refuerzo de la vacuna anticovid ayuda a mejorar el nivel de inmunidad y la protección contra el Covid-19 en todos los grupos poblacionales a quienes se les aplica.

Cabe resaltar que la vacuna de Pfizer es la única opción en EU para aplicar a los menores de 18 años, como vacuna inicial o tercera dosis de refuerzo, aunque con una menor cantidad que la que se aplica en los adultos.

¿Quiénes pueden ponerse la tercera dosis en EU?

EU autorizó que todos los adultos mayores de 18 años se apliquen una tercera dosis de refuerzo de todas las vacunas que la FDA aceptó.

A través de un comunicado, EU indicó que las personas que fueron vacunadas con dosis de Moderna o Pfizer pueden acudir por su dosis de refuerzo, siempre y cuando cuenten con más de 18 años y hayan sido vacunados seis meses atrás.

Y los que recibieron una aplicación de Johnson & Johnson también son elegibles para aplicarles la dosis de refuerzo, pero solo a los adultos mayores de 18 años.