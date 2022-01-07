VIDEO: Entra en erupción el volcán Wolf en Islas Galápagos, Ecuador

El volcán Wolf, considerado el más alto de las Islas Galápagos, ubicado al norte de la Isla Isabela, en Ecuador, entró en erupción durante la madrugada de este viernes, informó el Parque Nacional de Galápagos a través de un comunicado.

El Parque detalló que cerca de la media noche se reportó la erupción del volcán Wolf, después de siete años de relativa calma, en la Isla Isabela, donde hay una gran variedad de flora y fauna endémica, que ayudó a inspirar la teoría de la evolución de Charles Darwin.

Un grupo de guardabosques que se encontraba cerca de la zona, presenció el momento en que el volcán Wolf entró en erupción, después de un sismo de magnitud 5.5 registrado en Perú.

[BOLETÍN] Volcán Wolf en Galápagos entra en erupción.

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De acuerdo con el Instituto Geofísico, el magma salió a través de una fisura localizada al sur del volcán Wolf, con dirección al interior de la isla.

Erupción del volcán Wolf no representa riesgos para seres vivos

En el comunicado del Parque Nacional Galápagos, indicó que las columnas de humo y ceniza alcanzaron alrededor de 1900 y 3800 metros de altura y se dirigieron al norte de la isla, donde no existe población humana que corra riesgos.

La Dirección del Parque Nacional Galápagos y la organización Galapagos Conservancy evacuaron a ocho personas entre guardaparques y científicos, quienes se encontraban cerca del volcán Wolf, ejecutando un trabajo de campo con las iguanas rosadas.

NOTICIA | Cerca de la media noche de este jueves (hora local), se reportó la erupción del volcán Wolf, en el norte de la isla Isabela en el Archipiélago del Galápagos, después de 7 años de relativa calma.

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El equipo confirmó que el área de vida de estas especies se encuentra lejos de la erupción y la zona de impacto, por lo que no se considera adoptar medidas adicionales para protegerlos.

Las autoridades indicaron que se mantendrá el monitoreo permanente de la erupción del volcán Wolf para registrar los cambios que se produzcan en el ecosistema.

“Las islas Galápagos están en constante formación, las erupciones volcánicas son uno de los mayores atractivos que posee, porque nos permite experimentar de cerca el poder de la naturaleza” dijo el ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Gustavo Manrique.