EU anuncia visados adicionales H-2B por escasez de trabajadores

El gobierno de Estados Unidos (EU) señaló que otorgará 20 mil visados adicionales (visas H-2B) para el primer semestre del año fiscal, en un intento por aliviar la escasez de trabajadores (mano de obra) en la Unión Americana.

Los visados adicionales están destinados a ayudar a los empleadores estadunidenses que se enfrentan a un daño irreparable si no pueden conseguir trabajadores antes del 31 de marzo de este 2022, según informaron en un comunicado los departamentos de Seguridad Nacional y del Trabajo en Estados Unidos (EU).

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EU), Alejandro Mayorkas, señaló que "Estamos proporcionando a los empleadores los recursos y el apoyo necesarios para sostener sus negocios al tiempo que ampliamos las vías legales de entrada a Estados Unidos".

El gobierno de #EstadosUnidos anunció que otorgará 20 mil #visas H2B adicionales para el primer semestre del año fiscal. Esto en un intento por aliviar la escasez de mano de obra en el país. pic.twitter.com/TfaNzjdMIs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 27, 2022

Estados Unidos otorga visas adicionales para trabajo

Los visados adicionales estarán disponibles para los empleadores a partir del día 28 de enero de este 2022, señaló el Departamento de Seguridad Nacional de EU y agregó que llegan en un momento de crecimiento récord del empleo y la reducción de la participación de la fuerza laboral.

El Departamento de Seguridad Nacional de EU, agregó que 13 mil 500 de las visas (visados adicionales) están disponibles para los trabajadores que regresan y que recibieron una visa H-2B o se les concedió el estatus H-2B durante uno de los últimos tres años fiscales.

Los 6 mil 500 visados adicionales restantes, son para personas de Haití, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Tomorrow, 20,000 additional H-2B temporary nonagricultural worker visas will become available for the first half of fiscal year (FY) 2022.



Read more about this announcement from DHS and @USDOL ⬇️https://t.co/Jx13YaSy6V — Homeland Security (@DHSgov) January 27, 2022

¿Qué beneficios tiene la visa H2B?

Beneficios de Visa H2B. La Visa H4 es la visa que le dan a los dependientes (a la familia) del que tiene la Visa H2A. Tendrás autorización de empleo en Estados Unidos (EU). Con la Visa H2B, tus hijos tendrán derecho a la educación pública y gratuita en Estados Unidos.

¿Cómo obtener la visa H-2B?

Para calificar para una visa H-2B, su empleador debe cumplir con los siguientes requisitos: El empleador debe tener una necesidad que sea de carga estacional, de una sola vez, intermitente o máxima. El plazo de trabajo debe ser menor de un año.