Nueva York regula derechos laborales para repartidores de apps

En la ciudad de Nueva York, Estados Unidos (EU), más de 65 mil repartidores de apps celebraron que entró en vigor una serie de medidas que mejorarán sus derechos laborales.

En una conferencia de prensa, Manny Ramírez, líder de Deliveristas Unidos, recordó que esta regulación ha sido “una larga lucha” con “un alto costo humano” porque muchos de sus compañeros perdieron la vida en el cumplimiento de su trabajo.

En dicha reunión, también se contó con la presencia del senador federal Chuck Schumer, la representante Alejandra Ocasio Cortez y otros políticos locales de Nueva York.

Este lunes 24 de enero, entró en vigor una serie de medidas que mejorarán las condiciones de empleo de los repartidores de comida para aplicaciones móviles de dicha ciudad, siendo un mayor número de inmigrantes latinoamericanos quienes se dedican al “delivery”.

We stood together today to celebrate the extraordinary organizing of #LosDeliveristasUnidos



And the new laws that go into effect tomorrow to help protect our 65,000 delivery workers!



Next we are working for hubs for delivery workers to charge bikes, rest, shelter from the cold! pic.twitter.com/Z2ZYdo5KBm — Chuck Schumer (@SenSchumer) January 23, 2022

Derechos laborales de repartidores de apss a causa del Covid-19

El pasado septiembre, el Consejo municipal de Nueva York aprobó el paquete de medidas, que irán entrando en vigor luego de más de un año de reclamos de los repartidores de apps, que fueron considerados esenciales durante la crisis de salud por la pandemia de Covid-19.

Dichas medidas imponen a las empresas de reparto como: Grubhub, DoorDash o Uber Eats, que garanticen las condiciones mínimas a los repartidores de apps, conocidos como “deliveristas”.

La lista de derechos laborales que regirán en Nueva York incluye desde el derecho a usar un baño en los restaurantes donde recogen la comida, informar a los trabajadores sobre las propinas de los clientes y detallar el pago total que recibió.

Esta lucha por los derechos laborales inició debido a que los repartidores de apps se organizaron como “Deliveristas Unidos”, con el objetivo de reclamar sus beneficios luego de que varios fallecieron durante los asaltos en donde les robaron sus bicicletas, propinas o fueron atropellados, entre otros problemas.

A partir del 22 de abril de este año, en Nueva York comenzarán a regir otras medidas como la que exige que se establezcan ciertas restricciones de distancia o evitar zonas de reparto en sus itinerarios, sin que por ello puedan sufrir represalias los repartidores de apps.

@galeabrewer Los Deliveristas Unidos is app-based delivery workers fighting 4 better conditions. 65,000 delivery workers, 7000 are Bangladesh. 1/23/2022 rally in Times Sq with @SenSchumer @NYCSpeakerAdams @AOC celebrated laws that go into effect today @nyccouncil @workersjusticep pic.twitter.com/nlSYSFYdDF — Gale A. Brewer (@galeabrewer) January 24, 2022

También que las aplicaciones informen a los repartidores de apps los detalles de la ruta antes de que éstos acepten la entrega, pagarles semanalmente y entregarles una bolsa de comida aislada después de seis entregas.

De hecho el 4 de septiembre del 2021, se captó a un repartidor que estaba trabajando en las inundaciones de “Ida” en Nueva York.

Entre otras noticias de dicha ciudad, el 14 de enero, se informó que construirá un muro contra cambio climático e inundaciones.