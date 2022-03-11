EU prohíbe importación de vodka mariscos y diamantes de Rusia

Las sanciones de Estados Unidos (EU) contra Rusia y Vladimir Putin continúan, y este viernes, el presidente Joe Biden anunció nuevas medidas contra Moscú como prohibir la importación de vodka, mariscos y diamantes rusos, tras 16 días de la operación militar que inició en Ucrania.

De igual forma, Biden solicitó al Congreso de EU poner fin al trato comercial preferente con Rusia, con el objetivo de dificultar los negocios entre ambos países, indicó el presidente estadounidense en un mensaje enviado este viernes desde la Casa Blanca.

Con dichas medidas, EU y sus aliados podrán imponer aranceles a varios productos rusos, principalmente mariscos como el caviar, el vodka y diamantes, lo que aumentaría más la presión económica en Rusia, que “se dirige a una profunda recesión”, aseveró Biden.

Otros productos principales de exportación rusa que podrían dejar de llegar a EU son: combustibles minerales, metales y piedras preciosas, hierro y acero, fertilizantes y productos químicos inorgánicos.

Todos esos bienes podrían enfrentar los aranceles más altos en su historia, en caso de que el Congreso estadounidense apruebe revocar el estatus comercial de nación favorecida de Rusia.

Cabe recordar que Rusia se convirtió en el sexto socio comercial de bienes de EU en 2019, con alrededor de 28 mil millones de dólares intercambiados entre ambos países, según informó la oficina comercial estadounidense.

Watch live as I announce actions to continue to hold Russia accountable for its unprovoked and unjustified war on Ukraine. https://t.co/Z7dw6HcXjC — President Biden (@POTUS) March 11, 2022

G7 se suman a sanción de EU contra Rusia

Asimismo, el presidente de EU indicó que las naciones industrializadas que conforman el G7 se sumarán a su petición de revocar el estatus de “nación más favorecida” comercialmente que actualmente ostenta Rusia.

The totality of our sanctions is crushing the Russian economy.



The ruble has lost more than half its value.



The list of private businesses leaving Russia is growing by the day. — President Biden (@POTUS) March 11, 2022

Los movimientos coordinados de EU, Reino Unido, Francia y otros aliados del G7 se suman a una serie de sanciones, controles de exportación y restricciones bancarias sin precedentes destinados a presionar a Putin para que ponga fin al conflicto militar contra Ucrania.

Además, EU indicó que agregará nuevos nombres a una lista de oligarcas rusos sancionados y prohibiría la exportación de artículos de lujo a Rusia.