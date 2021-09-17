EUA reconoce que mató a 10 civiles en ataque con drones a Kabul

Estados Unidos (EUA) reconoció que, durante el ataque con drones a Kabul, Afganistán, mató a 10 civiles, de los cuales siete eran niños, y no a un integrante del Estado Islámico, como había anunciado en un principio.

El general de la Marina Frank McKenzie, jefe del Comando Central de EUA, señaló durante una conferencia de prensa que el ataque perpetrado el pasado 29 de agosto contra la capital afgana se trató de “un trágico error”, que dejó a 10 inocentes muertos.

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Agregó que el vehículo fue atacado por los drones porque consideraba que se trataba de una “amenaza inminente”

“Ahora estoy convencido de que 10 civiles, incluidos siete niños, murieron trágicamente en ese ataque”, dijo McKenzie.

UPDATE: U.S. Central Command statement on defensive strike in Kabulhttps://t.co/3z059Ih00U — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 30, 2021

“Además, ahora evaluamos que es poco probable que el vehículo y los que murieron estuvieran asociados con el ISIS-K", agregó

El general de la marina también se disculpó por el error y señaló que el gobierno de EUA está estudiando la posibilidad de pagar una indemnización a las familias de las víctimas que dejó el ataque con drones.

Por su parte, el secretario de defensa, Lloyd Austin, explicó que el dron atacó el vehículo porque las fuerzas estadounidenses creían que había militantes del grupo extremista Estado Islámico, que en realidad era conducido por un trabajador de una ONG de EUA.

"En nombre del departamento de Defensa, ofrezco mis más profundas condolencias a las familias de quienes fueron asesinados, incluido el señor Ahmadi y al personal de Nutrición y Educación Internacional, compañía del señor Ahmadi", dijo Austin.

¿Cuál fue el ataque con drones de EUA contra Kabul?

El pasado 29 de agosto, las fuerzas militares de EUA ejecutaron un ataque con drones contra, lo que señalaron, era un objetivo del Estados Islámico, hoy se sabe que se trató de un vehículo conducido por Zemari Ahmadi, un trabajador de una ONG estadounidense.

Tras el ataque, el portavoz del comando central de EUA informó que la acción tuvo lugar en la provincia de Nangarhar, en el este del país asiático.

"Los primeros indicios son que matamos al objetivo. No sabemos de víctimas civiles", señaló el mismo día.

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