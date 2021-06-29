Eurocopa 2020: Quedan definidos los cuartos de final, así se jugarán

Los cuartos de final de la Eurocopa 2020 quedaron definidos este martes, luego de que los octavos de final llegaron a su fin con las victorias de las selecciones de Inglaterra y Ucrania.

A partir de este viernes 2 de julio comenzarán los encuentros de cuartos de final de la Eurocopa 2020. El partido que marcará el inicio será el de la selección de Suiza contra España, con sede en el Estadio Krestovski, en Rusia. Comenzará a las 11:00 horas del tiempo del centro de México.

El segundo partido de cuartos de final será el que protagonizarán Bélgica e Italia en el Allianz Arena, en Munich, Alemania. Este encuentro será el 2 de julio y comenzará en punto de las 14:00 horas del tiempo del centro de México.

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Por su parte, República Checa y Dinamarca buscarán convertirse en una de las mejores cuatro selecciones de la UEFA, cuando se enfrenten el sábado 3 de julio a las 11 de la mañana del centro de México, en el Estadio Olímpico de Bakú, en Azerbaiyán, como parte del penúltimo juego de cuartos de final.

Finalmente, el último boleto a las semifinales de la Eurocopa 2020 lo disputarán los seleccionados de Ucrania e Inglaterra, quienes se verán las caras en el Stadio Olimpico de Roma, en Italia, el próximo sábado 3 de julio, a las 14:00 horas.

Cuartos de final cuenta con inesperados invitados

Los cuartos de final de la Eurocopa 2020 contarán con la participación de inesperados invitados, ya que durante los octavos de final ocurrieron al menos tres eliminaciones sorpresa.

La primera eliminación sorpresa de la Eurocopa 2020 fue la de Países Bajos, que cayó dos goles contra cero ante República Checa. La segunda fue la del actual campeón del certamen, Portugal, que perdió por la mínima ante Bélgica, uno de los favoritos para llevarse el trofeo.

La última sorpresa que se registró en la Eurocopa 2020 fue la eliminación de Francia, actual campeón del mundo, que cayó en serie de penales ante Suiza.

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