Sergio Ramos es el nuevo jugador del PSG

Lo que era un secreto a voces desde hace semanas, finalmente fue confirmado este miércoles: Sergio Ramos es nuevo jugador del Paris Saint-Germain (PSG).

El fichaje fue confirmado accidentalmente por el club parisino a través de su página de internet, donde señalaba que el defensor español llegaría a París con su número '4'.

Minutos después, esta publicación fue eliminada y ante el error, el club compartió un comunicado a través del Diario AS en el que confirmó el fichaje del futbolista de 35 años.

De acuerdo con la prensa española, Sergio Ramos firmó un contrato por dos años, que es lo que buscaba en el Real Madrid, pero la entidad merengue únicamente le ofreció una extensión de un año y ambas partes rompieron relaciones.

El ex capitán merengue también se pronunció al respecto, y confirmó que llegará al PSG usando su tradicional número '4', al que le tiene aprecio y, según dice, le ha traído buena suerte y muchas victorias.

"Ahora el número '4' es parte de mí como persona y como profesional. Para mí es un privilegio poder lucir este número en un gran equipo, el Paris Saint-Germain".

Reportes señalan que el defensa y su familia llegaron a París durante la mañana de este miércoles, y él fue llevado al Hospital Americano de Neully, donde realizó los exámenes médicos correspondientes y posteriormente fue llevado a las instalaciones del PSG, donde firmó su nuevo contrato.

Te puede interesar: Dónde ver la final de la Copa América entre Brasil y Argentina

PSG de nuevo rompe mercado de fichajes

Como se ha vuelto costumbre, el PSG ha sido protagonista del mercado de fichajes durante la pausa de verano, pues cuenta con otras contrataciones estelares, además de la de Sergio Ramos.

El primer fichaje del club parisino fue el holandés Georginio Wijnaldum, quien llegó libre del Liverpool, además del lateral marroquí Achraf Hakimi.

También se dice que en los próximos días llegará el arquero italiano Gianluigi Donnarumma, además del mediocampista Paul Pogba, y por si fuera poco, ante la no renovación de Lionel Messi con Barcelona, se dice que el PSG podría ser una opción para el argentino.

Te puede interesar: Euro 2020: ¿Cuándo y dónde ver los partidos de semifinales?