Confirman contagio de un perro con Covid-19 en Reino Unido

El principal oficial veterinario de Reino Unido confirmó que un perro de casa dio positivo al virus de Sars-CoV-2, causante del Covid-19.

El veterinario explicó que la dependencia APHA de la salud de los animales y las plantas en Wybridge realizó pruebas de laboratorio al perro para comprobar que estaba contagiado de Covid-19.

El médico detalló que el perro infectado recibía un tratamiento para otra condición sin relación, antes de que comprobaran que tenía Covi-19, y ahora se está recuperando en casa.

Tras estudiar el contagio del perro en Reino Unido, los expertos dedujeron que el animal se contagió por sus dueños, pues recientemente ellos habían dado positivo al virus. Los médicos veterinarios también indicaron que no encontraron pruebas para sugerir que la mascota estuvo implicada en la transmisión del coronavirus a sus dueños.

“Es muy raro que los perros sean infectados, y muestran generalmente solo signos clínicos suaves por lo que se recuperarán dentro de algunos días”.

Asimismo, los veterinarios indicaron que tampoco hay pruebas que indiquen que los perros, gatos u otros animales domésticos puedan contagiar el virus del Covid-19 a la gente.

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“No hay pruebas sin obstrucción para sugerir que los animales domésticos transmiten directamente el virus a los seres humanos”, indicaron en un comunicado.

Aunque no es común escuchar sobre animales contagiados de Covid-19, en algunos países de Europa, Norteamérica y Asia confirmaron un reducido número de casos.

¿Un perro puede contagiar a sus dueños de Covid-19?

Al inicio de la pandemia, losCentros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informó que losanimales también se podían contagiar de Covid-19, incluso surgieron los primeros casos, después de que los animales tuvieron contacto con personas enfermas.

Sin embargo, también especificaron que el riesgo de que los animales transmitieran el virus del Covid-19a una persona era considerado bajo.

“Los animales no parecen jugar un papel significativo en la propagación del virus que causa la COVID-19. No hay pruebas de que los virus se puedan propagar a las personas o a otros animales a través de la piel o el pelo de una mascota”, explicó el centro.

