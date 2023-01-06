VIDEO: Europa celebra el Día de la Epifanía con baños en agua helada

Este 6 de enero se celebra el Día de los Reyes Magos y el Día de la Epifanía. Una de las tradiciones en Europa es nadar en las heladas aguas del canal del Cuerno de Oro de Estambul, un antiguo rito ortodoxo griego.

La tradición del Día de la Epifanía en ese país marca que el patriarca ecuménico debe arrojar una cruz de madera al Bósforo y los nadadores deben sumergirse en el río para encontrar el crucifijo.

Este 6 de enero, los nadadores se sumergieron en el canal de Cuerno de Oro para recuperar la cruz y por primera vez participó una mujer.

🚣 Rowers dressed up as old witches steered their boats through Venice's canal in the traditional Epiphany regatta pic.twitter.com/WoVJKbuHLt — Reuters (@Reuters) January 6, 2023

"Me siento muy orgullosa porque tengo esta meta desde 2010 y me siento muy orgullosa", dijo la nadadora de Atenas, Panagiota Papanikolau.

El ritual de recuperación en el Día de la Epifanía ocurre en todo el mundo ortodoxo para conmemorar el bautismo de Jesucristo en el río Jordán. Se cree que la cruz de madera, que es bendecida por el sacerdote, trae buena suerte para el próximo año a quienes la recuperan.

Bulgarian men celebrated Epiphany by donning traditional dress and dancing in the icy waters of the Tundzha River pic.twitter.com/R5zEQpGQhh — Reuters (@Reuters) January 6, 2023

Praga celebra el Día de la Epifanía

En Praga los nadadores se lanzaron al río Vltava para conmemorar el Día de la Epifanía.

Los participantes nadaron cerca del famoso Puente de Carlos mientras portaban una corona en la cabeza para simbolizar a los tres Reyes Magos.

La celebración del Día de la Epifanía en Praga este año tuvo un cambio inusual, pues el agua estaba más cálida de los acostumbrado, pues normalmente la temperatura está en los ceros grados celsius o por debajo, y esta ocasión el termómetro marcó 6.1 grados.

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Venecia celebra el Día de la Epifanía

Remeros disfrazados de viejas brujas dirigieron sus botes a través del canal de Venecia en la tradicional regata por el Día de la Epifanía.

Los remeros de Venecia participaron en una breve regata de remo en el Gran Canal para celebrar la fiesta el Día de la Epifanía vestidos como la "Befana", una vieja bruja imaginaria del folclore italiano que se cree que lleva regalos y dulces a los niños la noche antes de la Epifanía, o pedazos de carbón a los que se portaron mal.

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Día de la Epifanía en Bulgaria

En Bulgaria, hombres cantan y bailan en las aguas del río Tundzha durante una celebración del Día de la Epifanía en la ciudad de Kalofer.