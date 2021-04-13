Europa supera el millón de muertes por Covid-19

Europa superó el millón de muertes por Covid-19, en un momento considerado como crítico por la Organización Mundial de la Salud (OMS) En total, desde Islandia hasta Rusia y Azerbaiyán, se han registrado un millón 531 muertes desde que la pandemia llegó a los 52 países del continente.

Esta es la primera región del mundo en alcanzar esta cifra, que ha registrado además un total de 46.5 millones de casos positivos.

Además, Latinoamérica y el Caribe se aproximan peligrosamente a esta cifra, con un total de 832 mil personas fallecidas y 26.2 millones de contagios. Estados Unidos y Canadá contabilizan en conjunto 585 mil 760 muertes y 32.3 millones de casos positivos.

Las tendencias de contagios han sido muy diferentes entre una región y otra, pues se ha mostrado que mientras algunas zonas experimentan intensas olas de contagios, otras tienen lapsos de contagios reducidos.

En el caso de Asia, con un total de 285 mil 824 decesos, actualmente se intensifican medidas para frenar los contagios, principalmente en la zona sur del continente.

En cotraparte, en el Reino Unido atraviesan un momento de esperanza, a pesar de que al inicio de la pandemia y durante el invierno pasado fue uno de los países más afectados.

Apenas este lunes, Reino Unido celebró haber alcanzado su objetivo de vacunar a todos los mayores de 50 años del país, por lo que se permitío la reapertura de bares, restaurantes, barberías, cafeterías, museos y zoológicos.

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Las cifras globales de la pandemia de Covid-19

En todo el mundo, han sido 2.9 millones de personas las que han fallecido por coronavirus. Actualmente, India y Brasil son dos de los países más afectados por la pandemia.

India rompió tres récords de contagios diarios en poco más de una semana, primero superando los 100 mil, luego los 115 mil y finalmente el domingo impuso una nueva marca con más de 168 mil contagios en un solo día.

Por otra parte, Brasil lucha por controlar los contagios, producidos en gran medida por las cepas amazónica y sudafricana que ya se encuentran en el país. Por esta razón, Francia decidió cerrar sus fronteras para todas las personas procedentes del país sudamericano.

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