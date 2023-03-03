Expiloto de la Armada de Estados Unidos relata su encuentro con ovnis

Después del escándalo sobre los globos derribados que Estados Unidos catalogó como Objetos Voladores No Identificados (ovnis), un expiloto de la Armada de dicha nación decidió hablar sobre sus propios encuentros con verdaderos platillos voladores.

Ryan Graves escribió un artículo en el portal Político titulado “Tenemos un verdadero problema con los ovnis y no son globos”. En él, el también ingeniero, recuerda una misión con su escuadrón de dos aviones F/A18 en una tarde soleada de abril de 2014.

El relato del piloto retirado menciona que para la misión de entrenamiento de combate en la costa de Virginia subieron a una altitud de 12 mil pies (3 mil 657 metros) y se alejaron 19 millas (30.5 kilómetros) al este de la costa. En ese momento fue cuando uno de sus colegas le reportó un objeto extraño.

“Uno de los pilotos vio un cubo gris oscuro encima de una esfera clara, inmóvil contra el viento, fijo directamente en el punto de entrada. Los pilotos se acercaron tan peligrosamente a algo que no podían identificar que terminaron la misión de entrenamiento de inmediato y regresaron a la base”, escribió Graves.

La Armada de los #EstadosUnidos captó el #video del #OVNI en #California el 15 de julio de 2019https://t.co/obsFYT6FvK — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 22, 2021

El piloto líder de esa misión aseveró que estuvo a punto de derribar uno de esos extraños objetos. Sin embargo, el ex integrante de la Armada estadounidense dijo que esos avistamientos ya los habían reportado desde al menos ocho meses antes. Ante este suceso, levantaron un reporte de seguridad, pero nunca existió una explicación oficial de lo que había ocurrido.

Después de modificaciones y mejoras realizadas a los radares en 2014, el escuadrón de la Armada de Estados Unidos descubrió objetos que surcaban el cielo, pero eran desconocidos. En un inicio pensaban que se trataba de fallas en el software u otro tipo de errores.

En EU, ya han reportado otros avistamientos de ovnis

Esta no sería la primera ocasión en la que el gobierno norteamericano tiene registros de avistamientos de objetos voladores no identificados.

En al menos 11 ocasiones previas, la Armada de Estados Unidos tomó acciones evasivas y detonó deportes obligatorios de seguridad entre los años 2004 a 2021.

En una entrevista con CNN, Graves detalló que estos objetos voladores los detectan con ayuda de los radares y cámaras infrarrojas instaladas en las aeronaves.

Además, cuestionó que siga siendo desconocido el origen de estas aeronaves. “Están realizando comportamientos que no reconocemos, como permanecer inmóviles a pesar de vientos muy fuertes, sin plataformas de elevación, sin superficies y también para mantener velocidades de 965 metros a 1.2 kilómetros”, señaló. Agregó que los aviones de combate actuales no cuentan con tecnología para tener estas características.

Pentágono confirma que sí investigan el fenómeno OVNI. https://t.co/srLE5IXPqD pic.twitter.com/EzllFlf07e — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 24, 2019

El gobierno de Estados Unidos no ha explicado la razón de estos avistamientos. Asimismo, aunque el presidente de dicha nación, Joe Biden, ha solicitado la creación de una fuerza para identificar objetos extraños en el cielo norteamericano, esta no ha brindado resultados transparentes, consideró el expiloto.