¡Pásalo a la primera! Así puedes descargar la guía oficial para aprobar el examen de la licencia en Edomex; paso a paso

¿Estás por tramitar tu licencia de conducir en el Edomex? Los usuarios que estén interesados en realizar este trámite deberán aprobar un examen teórico de conocimientos, por ello, es importante preparara para poder pasarlo a la primera oportunidad y no dar tantas vueltas; te compartimos cómo y dónde descargar la guía oficial.

¿Dónde descargar la guía oficial para el examen de licencia en Edomex?

Para descargar la guía oficial para el examen de licencia de conducir en el Estado de México, los usuarios pueden hacerlo desde el portal oficial de la Secretaría de Movilidad del Edomex.

¿Cómo descargar la guía para el examen de licencia en Edomex?

Toma nota. Si estás interesado en descargar la guía para el examen de licencia en Edomex, lo primero que debes hacer es ingresar al sitio web de la Secretaría de Movilidad del Estado de México. Sigue estos sencillos pasos:



Entra al portal oficial.

Busca la sección "Guía para el Examen de Conocimiento al Reglamento de Tránsito".

Haz clic en el enlace de descarga directa del documento PDF

Otra opción sencilla que tienen los usuarios para estudiar es a través de la versión web de la Guía de Tránsito. Esta puede obtenerse de forma directa en la Guía para el Examen de Conocimientos del Reglamento de Tránsito.

¿Qué temas vienen en el examen de conducir del Edomex?

El examen de conocimiento del Reglamento de Tránsito del Estado de México abarca distintos temas, entre ellos están las normas viales, señalización y sanciones oficiales. Entre los temas principales están:



Señales de tránsito: Clasificación en preventivas (amarillas), restrictivas (rojas y negras) e informativas (azules).

Clasificación en preventivas (amarillas), restrictivas (rojas y negras) e informativas (azules). Límites de velocidad: Restricciones máximas, como 20 km/h en zonas escolares y hospitales.

Restricciones máximas, como 20 km/h en zonas escolares y hospitales. Normas de circulación: Uso obligatorio de cinturón de seguridad para todos los ocupantes, prohibición del uso de celular al conducir, y reglas para motociclistas (casco y protección).

Uso obligatorio de cinturón de seguridad para todos los ocupantes, prohibición del uso de celular al conducir, y reglas para motociclistas (casco y protección). Restricciones de estacionamiento: Prohibido en doble fila, camellones, rampas para personas con discapacidad y pasos peatonales.

Prohibido en doble fila, camellones, rampas para personas con discapacidad y pasos peatonales. Sanciones y multas: Consecuencias por conducir sin licencia, placas discordantes, o manejar bajo los efectos del alcohol y drogas (causa de cancelación de licencia).

Consecuencias por conducir sin licencia, placas discordantes, o manejar bajo los efectos del alcohol y drogas (causa de cancelación de licencia). Prioridad y preferencia: Reglas de paso en glorietas sin semáforos y respeto a los cruces peatonales.

Requisitos para tramitar la licencia de conducir en Edomex