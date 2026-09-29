¡Estarán por todas partes! Obtén tu Licencia del Edomex en las Unidades Móviles rápido y sin filas

Si necesitas sacar, renovar o reponer tu licencia de conducir Edomex , todavía puedes acudir a las Unidades Móviles que recorren distintos municipios del Estado de México. Del martes 29 de septiembre al sábado 3 de octubre , estos módulos continuarán con atención en diferentes puntos de la entidad.

¿Dónde estarán las Unidades Móviles para tramitar la licencia de conducir Edomex?

Durante estos días, las unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en Edomex estarán instaladas en municipios com o Naucalpan, Tonatico, San Martín de las Pirámides, Ixtapaluca, Tecámac, Amecameca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli, Nextlalpan, Ixtapan de la Sal, Temascalapa y Otumba ; revisa a continuación las fechas, direcciones y referencias exactas para ubicar la sede que te queda más cerca.

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29 de septiembre



Tonatico: Plaza de la Constitución 1. Frente al Palacio Municipal.

San Martín de las Pirámides: Calle Benito Juárez s/n. Frente al Palacio Municipal.

Naucalpan: Av. Benito Juárez 39. Frente al Palacio Municipal.

Ixtapaluca: Calle Municipio Libre s/n. Frente al Palacio Municipal.

Tecámac: Carretera Federal Pachuca-México 32. Al interior del Parque Ecológico Sierra Hermosa, puerta norte.

Amecameca: Plaza de la Constitución s/n. Frente al Hemiciclo a Miguel Hidalgo.

Valle de Chalco: Av. Tezozómoc, Polígono 2D. Centro Deportivo Luis Donaldo Colosio.

Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2. Estacionamiento de Outlets Punta Norte.

30 de septiembre

Naucalpan: Av. Benito Juárez 39. Frente al Palacio Municipal.

Tonatico: Plaza de la Constitución 1. Frente al Palacio Municipal.

San Martín de las Pirámides: Calle Benito Juárez s/n. Frente al Palacio Municipal.

Ixtapaluca: Calle Municipio Libre s/n. Frente al Palacio Municipal.

Tecámac: Carretera Federal Pachuca-México 32. Al interior del Parque Ecológico Sierra Hermosa, puerta norte.

Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2. Estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Amecameca: Plaza de la Constitución s/n. Frente al Hemiciclo a Miguel Hidalgo.

Valle de Chalco: Av. Tezozómoc, Polígono 2D. Centro Deportivo Luis Donaldo Colosio.

1 de octubre

Amecameca: Plaza de la Constitución s/n. Frente al Hemiciclo a Miguel Hidalgo.

Valle de Chalco: Av. Tezozómoc, Polígono 2D. Centro Deportivo Luis Donaldo Colosio.

Ixtapaluca: Calle Municipio Libre s/n. Frente al Palacio Municipal.

Nextlalpan: Av. Hacienda La Cantera s/n. Unidad Deportiva Santa Inés.

Tecámac: Carretera Federal Pachuca-México 32. Al interior del Parque Ecológico Sierra Hermosa, puerta norte.

Naucalpan: Av. Benito Juárez 39. Frente al Palacio Municipal.

Ixtapan de la Sal: Plaza de los Mártires Manzana 002. Frente al Palacio Municipal.

Temascalapa: Calle Dr. Gustavo Baz s/n. Frente al Palacio Municipal.

Otumba: Calle de la Constitución 17. Frente al Palacio Municipal.

2 de octubre

Amecameca: Plaza de la Constitución s/n. Frente al Hemiciclo a Miguel Hidalgo.

Valle de Chalco: Av. Tezozómoc, Polígono 2D. Centro Deportivo Luis Donaldo Colosio.

Ixtapaluca: Calle Municipio Libre s/n. Frente al Palacio Municipal.

Nextlalpan: Av. Hacienda La Cantera s/n. Unidad Deportiva Santa Inés.

Tecámac: Carretera Federal Pachuca-México 32. Al interior del Parque Ecológico Sierra Hermosa, puerta norte.

Ixtapan de la Sal: Plaza de los Mártires Manzana 002. Frente al Palacio Municipal.

Naucalpan: Av. Benito Juárez 39. Frente al Palacio Municipal.

Temascalapa: Calle Dr. Gustavo Baz s/n. Frente al Palacio Municipal.

Otumba: Calle de la Constitución 17. Frente al Palacio Municipal.

3 de octubre

Temascalapa: Calle Dr. Gustavo Baz s/n. Frente al Palacio Municipal.

Naucalpan: Av. Benito Juárez 39. Frente al Palacio Municipal.

Ixtapan de la Sal: Plaza de los Mártires Manzana 002. Frente al Palacio Municipal.

Otumba: Calle de la Constitución 17. Frente al Palacio Municipal.

Los precios que debes considerar antes de tramitar tu licencia

Antes de acudir a una Unidad Móvil para tramitar la Licencia Edomex 2026, conviene revisar el costo que corresponde al documento que necesitas. De esta manera podrás llegar a la sede con todo lo necesario y evitar contratiempos durante el trámite.

El precio cambia de acuerdo con el tipo de licencia o permiso. Para automovilistas y motociclistas, el costo es de 777 pesos; la licencia para chofer particular tiene un precio de mil 17 pesos.

En cuanto a los permisos provisionales para menores, uno cuesta 777 pesos y el otro 3 mil 694 pesos, mientras que el duplicado de licencia tiene un costo de 525 pesos.