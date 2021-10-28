FOTOS: Examen médico de gorila en Miami se vuelve viral

En redes sociales se volvió viral el examen médico que le practicaron a “Barney”, un gorila lomo plateado del zoológico de Miami, Estados Unidos.

Las imágenes fueron compartidas a través de Twitter por la cuenta de Ron Magil, director de comunicación del zoológico de Miami. En ellas se puede ver al animal de 28 años, que pesa 175 kilos, recostado sobre una camilla, mientras se encontraba anestesiado e intubado para que los veterinarios pudieran revisarlo sin peligro.

“Estas son las fotos que tomé de Barney mientras lo sometían a un examen médico minucioso en el zoológico de Miami”, escribió Magil en su publicación que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Photos I captured of "Barney," a 385 pound silverback gorilla getting a thorough exam at Zoo Miami. pic.twitter.com/lzGbNcB1jd — Ron Magill (@RonMagill) October 27, 2021

Doctores realizan examen médico a un gorila

De acuerdo con los veterinarios, el enorme gorila fue revisado debido a una “tos persistente”, por lo que varios especialistas intervinieron en la toma de estudios para determinar qué tenía “Barney”.

Los médicos veterinarios del condado de Miami-Dade le realizaron análisis adicionales de sangre y pruebas de rayos X, pues les preocupaba que padeciera neumonía.

Luego de practicarle una broncoscopía las "indicaciones iniciales son que 'Barney' puede estar padeciendo de neumonía", señalaron los doctores; sin embargo, dijeron que aún esperan los resultados de los cultivos realizados en laboratorio para tener un diagnóstico certero.

En el examen médico del gorila participaron varios especialistas, como el cardiólogo veterinario Dewey Carpenter, quien realizó una prueba de ultrasonido del corazón de "Barney".

Carpenter explicó que los gorilas machos adultos sufren a menudo de hipertensión y enfermedades cardíacas y, aunque “Barney” presentó una presión arterial normal, el cardiólogo descubrió que tenía el corazón ligeramente agrandado, pero "dentro de los límites normales para un gorila de su edad".

Además del examen médico, el gorila también fue vacunado contra la rabia y el tétanos. Tras culminar el servicio médico, "Barney" se reincorporó a su hábitat en el zoológico de Miami, informó en un comunicado la Universidad de Miami (UM).

