Tiroteo deja dos policías heridos y un civil muerto en Doral, Miami

Dos policías resultaron heridos durante un tiroteo registrado la mañana de este viernes cerca de la sede del departamento policial de Doral, Florida en Miami, Estados Unidos. El sospechoso que abrió fuego contra los uniformados fue abatido en el lugar.

De acuerdo con medios locales, uno de los policías fue herido en el pecho, la pierna y el brazo, por lo que fue reportado grave a pesar de llevar chaleco antibalas.

El agente fue trasladado al hospital al Jackson West Medical Center y posteriormente fue llevado al Ryder Trauma Center en el Jackson Memorial Hospital.

Shooting in Doral 30 minutes ago.

DEVELOPING: One Doral officer was shot in the arm and a second was injured following what a senior law enforcement source described as "a road rage incident." The shooter was killed by the officers on the scene. pic.twitter.com/IMRkhJnvA7 — 🇺🇸Alberto Sanchez (@betosanc) October 22, 2021

El segundo policía fue herido en la mejilla "por un vidrio o metralla", explicaron los oficiales del Doral. “Es un claro recordatorio del peligro que enfrentan nuestros agentes todos los días”, dijo el oficial Rey Valdes después del tiroteo.

Discusión entre conductores inició el tiroteo contra policías de Doral

Rey Valdes detalló que el tiroteo inició por una discusión entre dos civiles que subió de tono y comenzaron a perseguirse en la avenida, cuando uno de los sujetos intentó huir, perdió el control de su automóvil y chocó contra un árbol.

Los policías se acercaron a la zona del choque para apoyar después del accidente, y “sin ninguna razón (el hombre) abrió fuego contra los oficiales”, quienes respondieron al tiroteo.

Los policías de Doral lograron neutralizar al sospechoso, quien murió en la escena; mientras tanto, la otra persona involucrada en la discusión, fue llevada a la estación donde fue interrogada para esclarecer los hechos.

Por su parte, Juan Carlos Bermudez, alcalde la ciudad de Doral, dio las gracias a todos los oficiales que trabajaron en esta situación.

"Cada vez que un oficial resulta herido nos entristece, lo mas importante es que pronto estén bien y nuestras oraciones están con ellos y su familia", señaló.

El incidente en Doral ocurre cuando hace unas semanas un hombre mató a tiros a un oficial de policía de hollywood cuando se encontraba en cumplimiento de su deber.

