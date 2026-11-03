Excadete de academia militar drogó a su novia y le realizó un aborto en contra de su voluntad; así planeó su crimen

Un excadete de la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, Nueva York, drogó a su novia y le administró medicamentos para interrumpir su embarazo sin que ella lo supiera ni diera su consentimiento. Los hechos ocurrieron en febrero de 2022, cuando ambos estudiaban en la institución militar.

De acuerdo con información, la joven tenía 19 años y cursaba el segundo año de la academia. Cuando descubrió que estaba embarazada, decidió que quería tener al bebé, pero el excadete Suh no estaba de acuerdo. Según los documentos judiciales, él llegó a presionarla para que abortara y posteriormente fingió apoyar su decisión de continuar con el embarazo.

Así fue como drogó a su novia para provocarle un aborto

En su declaración ante un tribunal federal, Suh reconoció que utilizó la identidad de su pareja para abrir una cuenta en una farmacia en línea y conseguir medicamentos abortivos. También obtuvo Xanax a través de un conocido, con la intención de utilizarlo como sedante.

El 4 de febrero de 2022, acudió al dormitorio de la joven en West Point y le ofreció una bebida que ella creyó que era un batido de proteínas prenatales. Sin embargo, la mezcla contenía el medicamento que la dejó incapacitada.

Cuando ella quedó dormida, Suh le administró las pastillas abortivas por vía oral y vaginal, sin su autorización. Horas después, la joven despertó con fuertes dolores, vómitos y un sangrado abundante. Al darse cuenta de lo que ocurría, intentó comunicarse con su entonces novio, pero no obtuvo respuesta, por lo que llamó al 911 y fue trasladada a un hospital, donde sufrió un aborto espontáneo.

La joven denunció lo ocurrido ante las autoridades militares

Después de recuperarse, la víctima reportó lo sucedido ante la División de Investigación Criminal del Ejército en mayo de 2022. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado públicamente cuál fue el resultado de la investigación interna de West Point.

El caso también llegó a los tribunales federales de Manhattan. En junio de 2026, Suh se declaró culpable de un cargo de agresión relacionado con los hechos ocurridos cuatro años antes. Durante su comparecencia, expresó arrepentimiento por sus acciones y por el sufrimiento que le provocó a la joven.

Además, el pasado 28 de octubre de 2026, la mujer presentó una demanda civil contra su expareja, identificándose bajo el seudónimo de Jane Doe, en la que reclama una indemnización por los daños que sufrió. Su abogado señaló que las consecuencias de lo ocurrido siguen afectando su vida.