Estados Unidos bombardea una isla de Irán y aumenta la tensión en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos realizó ataques contra objetivos iraníes en la isla de Qeshm, ubicada en el estratégico estrecho de Ormuz, durante este lunes 2 de noviembre de 2026. La operación fue descrita por funcionarios estadounidenses como una acción defensiva contra posiciones desde las que Irán habría utilizado misiles tierra-aire contra activos militares de Washington.

Las explosiones fueron reportadas durante las primeras horas del lunes por medios estatales iraníes; sin embargo, autoridades estadounidenses señalaron que la ofensiva tuvo un alcance limitado y no representa, por ahora, el regreso a las principales operaciones de combate contra Teherán .

Explosiones en Qeshm tras los ataques de Estados Unidos

La isla de Qeshm, situada en el golfo Pérsico y próxima al estrecho de Ormuz, fue el escenario de las detonaciones que alertaron sobre una nueva acción militar estadounidense en la región.

Un funcionario de Washington explicó que los objetivos fueron seleccionados después de que fuerzas iraníes emplearan misiles tierra-aire contra recursos estadounidenses. La versión fue respaldada por otro representante de la administración, quien describió la operación como una respuesta para proteger los activos de su país.

La información disponible no precisa cuántos objetivos fueron alcanzados ni si los bombardeos dejaron víctimas o daños materiales. Tampoco se ha detallado una respuesta militar iraní posterior a las explosiones.

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Trump había advertido sobre nuevos ataques contra Irán

La operación ocurre después de varias semanas de declaraciones del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de reanudar las acciones militares contra Irán una vez concluidas las elecciones intermedias estadounidenses.

No obstante, durante un discurso pronunciado este lunes en el Monumento a Lincoln, el mandatario dejó entrever una postura distinta respecto a ese escenario.

Por ahora, los ataques en Qeshm constituyen una acción militar limitada, de acuerdo con la versión de funcionarios estadounidenses. Su desarrollo y las posibles respuestas de Teherán serán determinantes para conocer si el episodio queda como un enfrentamiento puntual o modifica el panorama de seguridad en Oriente Medio.