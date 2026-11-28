El exadministrador interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, Derek Maltz, manifestó este sábado 28 de noviembre de 2026 su postura para que las autoridades mexicanas envíen a territorio estadounidense al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al líder criminal Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, con el objetivo de que ambos respondan ante las cortes federales de ese país.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el exfuncionario señaló que entregar tanto al mandatario estatal como al presunto narcotraficante redundaría en el mejor interés de ambas naciones.

In the best interests of Mexico and the United States, I hope the Mexican authorities send Rubén Rocha Moya and “El Chapo Isidro” to the U.S. to answer the serious federal charges against them. Doing so would send a powerful message to the world about our shared commitment to the… pic.twitter.com/Cbts88tLrg — Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) November 28, 2026

Asimismo, sostuvo que una medida de esta magnitud enviaría un mensaje poderoso al mundo respecto al compromiso compartido entre México y Estados Unidos con el cumplimiento del Estado de derecho.

Antecedentes de los señalamientos en Sinaloa

Las declaraciones de Derek Maltz se producen tras las acusaciones y señalamientos sobre los presuntos nexos políticos y criminales en el estado de Sinaloa, así como la persecución federal que enfrentan los líderes de organizaciones delictivas que operan en el noroeste de México.

Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro” y señalado como líder del Cártel de los Beltrán Leyva en Guasave y el norte de Sinaloa, figura en la lista de los fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la DEA por delitos relacionados con el tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína hacia Estados Unidos.

Por su parte, la figura del gobernador Rubén Rocha Moya ha estado en el centro de la discusión pública y binacional raíz de las investigaciones y testimonios surgidos en cortes estadounidenses sobre la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y la crisis de violencia registrada en la entidad.