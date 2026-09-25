Investigan a exfuncionaria de México por desaparición y homicidio en Durango

Una exservidora pública en México está bajo investigación al presuntamente estar relacionada con la desaparición y homicidio de una persona en Durango.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la probable responsable fue identificada como Georgina "N", quien ahora se encuentra vinculada a proceso.

Desaparición y asesinato en ocurrieron en 2022

En marzo de 2022, Georgina “N”, probablemente condujo y abordó a un vehículo a una víctima en Vicente Guerrero, Durango, quien después de varios días fue localizada sin vida.

Ante ello, la FGR llevó a la imputada a proceso por su posible participación en los delitos de desaparición forzada de personas y homicidio calificado con ventaja.

Capturan en Chetumal a exfuncionaria buscada por la FGR

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR la detuvieron en Chetumal, Quintana Roo.

Georgina “N” se desempeñaba como servidora pública en materia de seguridad, por lo que fue trasladada y puesta a disposición del juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal en Durango.

Con los datos de prueba aportados por parte de la persona agente del Ministerio Público Federal (MPF), adscrita a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), el juez de control decretó la vinculación a proceso, lo que implica que existen datos de prueba suficientes para investigar formalmente a la persona detenida por los delitos mencionados.

Asimismo, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, lo que conlleva que la persona imputada permanecerá en prisión durante su proceso en el Centro Federal de Reinserción Social No. 16 de Morelos; finalmente se fijó plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

