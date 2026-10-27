“Ahorita las borro”: Exhiben a hombre por tomarle fotos a una joven en micro; pasajero lo golpea

Un hombre fue señalado por presuntamente tomar fotografías a una joven sin su consentimiento mientras viajaba en una unidad de transporte público que circulaba de Ferrería al Metro Normal, en la Ciudad de México.

El momento quedó registrado en un video en el que varios pasajeros lo confrontan y graban, mientras le exigen que desbloquee su teléfono celular.

Así captaron en VIDEO los hechos

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y muestran la reacción de quienes se encontraban a bordo del microbús. Durante la discusión, el sujeto respondió “ahorita las borro” cuando le reclamaron por las fotografías y le pidieron acceso a su dispositivo. En medio del altercado, uno de los pasajeros lo golpeó.

#CDMX | ¡Lo descubren tomando fotos a mujeres sin su consentimiento! Pasajeros de un microbús que circulaba de Ferrería al Metro Normal confrontaron a un hombre sorprendido fotografiando a una joven sin autorización. https://t.co/sojsd9ivnk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2026

“Ya las borré”: así confrontaron al hombre en el micro

En la grabación se observa cómo algunos usuarios del transporte público enfocan al hombre con sus teléfonos, mientras lo señalan por presuntamente fotografiar a una joven sin autorización.

La tensión aumenta cuando le piden que desbloquee su celular para revisar las imágenes. Ante los reclamos, el sujeto afirma que las borrará, una respuesta que no evita que continúe la confrontación dentro de la unidad.

En otro momento del video, uno de los pasajeros se acerca y lo agrede físicamente. La grabación exhibe parte de lo ocurrido, aunque no permite establecer por sí sola todos los detalles previos al enfrentamiento ni lo que sucedió después.

¿Qué se sabe sobre las fotografías sin consentimiento?

El caso ha llamado la atención por la manera en que los pasajeros reaccionaron ante una conducta que consideraron una invasión a la privacidad de la joven. No obstante, el video disponible no permite confirmar por sí solo cuántas fotografías se tomaron, qué contenían las imágenes o si efectivamente fueron eliminadas del dispositivo.

De igual manera, tampoco se ha confirmado públicamente si la joven afectada o alguno de los pasajeros presentó una denuncia ante las autoridades, o si hubo alguna intervención policial después de la confrontación.

Sin embargo, la difusión de este tipo de grabaciones también plantea la importancia de atender las denuncias por posibles conductas de acoso y evitar que una confrontación derive en nuevas agresiones.