VIDEO| Terminó en el patio: Auto de lujo pierde el control y se estrella contra el portón de una casa en Cuajimalpa, CDMX

¡Le aceleró de más! Una cámara de seguridad captó el momento exacto en el que un automóvil de alta gama se estrelló contra el portón de una casa, ubicada en calles de Lomas de Chamizal, en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México (CDMX).

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, desatando miles de comentarios por los hechos ocurridos.

Así fue el aparatoso accidente en Cuajimalpa: Video capta el momento exacto del choque

Los primeros reportes indican que el conductor del vehículo perdió el control al circular por una curva lo que provocó que se estrellara contra el portón de la vivienda, terminando hasta la parte inferior del lugar.

En el video compartido en redes sociales, se puede ver como la unidad a traviesa a toda velocidad una cochera y termina por caer al nivel inferior, rompiendo la barda que separaba la casa de la calle.

A pesar de lo aparatoso del accidente en Cuajimapla, hasta ahora, no existe el reporte de personas heridas. Tampoco se ha revelado la identidad del conductor; se desconoce si viajaba solo o iba en compañía de otra persona.

El video logró ser captado por las cámaras de seguridad de la zona.

Auto sale disparado y destroza una vivienda en #Cuajimalpa⁣ ⁣ Un vehículo que circulaba a exceso de velocidad no logró tomar una curva y se estrelló contra el portón de una casa en Lomas del Chamizal. La unidad atravesó la cochera, destruyó una terraza y terminó cayendo a una vía.⁣ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2026

¿Qué dijeron las autoridades tras el choque en Cuajimalpa?

Por su parte, las autoridades de la alcaldía Cuajimalpa no han dado una declaración respecto al accidente en la vivienda, por lo que se desconoce su postura respecto a estos hechos.

¿Quién paga los daños? Esto debes hacer ante el choque de un vehículo en una propiedad

Si un auto se estrella contra una casa en la Ciudad de México (CDMX), el conductor y el propietario del vehículo son legalmente responsables de reparar todos los daños materiales y personales que ocasionen.

En caso de presenciar un incidente de este estilo. Se recomienda hacer lo siguiente:

