Abren exhibición de la princesa Diana en tres ciudades de EU

Una nueva exposición con fotografías de la difunta princesa Diana se inaugurará en tres ciudades de Estados Unidos a partir de diciembre.

Se trata de "Princess Diana Exhibit: Accredited Access" (Exhibición de la princesa Diana: Acceso Acreditado), una muestra con una visión sincera de Diana a través de los ojos de los fotógrafos reales.

Anwar Hussein es el fotógrafo real con más años de servicio y tomó fotos de Diana desde que se convirtió en una figura pública hasta su muerte en 1997. Sus dos hijos, Zak y Samir Hussein, siguieron los pasos de su padre y ambos habitualmente fotografían a los jóvenes miembros de la realeza.

Zak Hussein, que promociona la exposición en Santa Mónica, California, dijo: "Tienes la oportunidad de recorrer y obtener una idea adecuada de cómo Diana progresó a lo largo de su vida, desde ser una chica tímida e inocente hasta convertirse en un ícono de la moda y uno humanitario".

Los visitantes reciben un teléfono y auriculares cuando entran para que puedan leer y escuchar los comentarios detrás de cada imagen y su significado.

A new Princess Diana walk-through exhibit will open Wednesday in Santa Monica. https://t.co/bPg5LxziPJ pic.twitter.com/mhovioVe17 — CBS Los Angeles (@CBSLA) November 30, 2021

"Tienes la oportunidad de escuchar de mí y de mi hermano las historias detrás de las imágenes", dijo Hussein, y agregó "No es la exhibición habitual donde solo miras imágenes en la pared. Puedes escuchar mucho más que eso. Tiene esa sensación de documental mientras más recorres la exposición".

Hussein espera educar a la gente sobre las formas en que la princesa Diana cambió a la realeza desde dentro. Por ejemplo, Diana rara vez usaba guantes.

Hussein dijo: "De antemano, era bastante normal que los miembros de la realeza usaran guantes al tocar al público y es algo que Diana no hizo. Quería sentir realmente a la persona y que las emociones se transmitieran a través del tacto. Creo que ha influido en la realeza más joven".

Al padre de Zak, Anwar, se le atribuye haber capturado una visión más sincera de la realeza desde que comenzó a fotografiarlos.

The surprising Sudbury connection to an international exhibit on Princess Diana https://t.co/PKhnigkJKe — Sudbury .com (@sudburydotcom) November 17, 2021

Cuando se le preguntó qué consejo le había dado su padre, Zak Hussein dijo: "Simplemente elegir ese momento en el que realmente se ve que muestra su verdadera personalidad y creo que es algo en lo que mi padre es realmente bueno y nos dijo que estos son los tipo de imágenes que la gente quiere ver. No quieren ver fotografías rígidas y aburridas de ellos. A la gente le gusta ver fotografías más sinceras y relajadas de la realeza y es algo que de nuevo se puede ver en esta exposición".

Zak y Samir han crecido con la realeza, mientras acompañaban a su padre a eventos reales. Se ve a Zak en la exposición caminando junto a la reinaIsabel II, mientras que Samir se muestra riendo con el príncipe William.

Su cercanía a la familia les ha permitido mantener puestos acreditados en eventos reales, en lugar de actuar como papparazzi.

"No dejan entrar a nadie. Tienen que confiar en los fotógrafos a los que dejan entrar, por lo que ha llevado mucho tiempo llegar al punto en que puedo fotografiar a la realeza de esta manera", dijo Zak Hussein.

La exhibición estará en Los Ángeles, Chicago y Nueva York simultáneamente a partir del 1 de diciembre.