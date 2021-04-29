Príncipe William y Kate Middleton celebran 10 años de matrimonio

Hace 10 años, el príncipe William y Kate Middleton se casaron en la abadía de Westminster, una boda que fue vista en vivo por millones de personas, la cual parecía un episodio más del cuento de hadas que vivió la joven desde que conoció al hijo mayor de Lady Di en 2001, cuando ambos cursaban la universidad.

El 29 de abril de 2011, más de mil 900 invitados se reunieron en la abadía para ser testigos del enlace entre el príncipe William y Kate Middleton, que a partir de ese momento los convirtió en los duques de Cambridge.

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Algo que no pasó desapercibido fue el vestido de novia que lució Kate, una pieza confeccionada con satén blanco y marfil, así como mangas de encaje, hecho por la diseñadora Sarah Burton en Alexander McQueen. El príncipe William vistió el uniforme de coronel de la Guardia Irlandesa, una chaqueta color escarlata y una faja azul.

Después de la ceremonia religiosa, los recién casados saludaron a todas las personas que se encontraban afuera del Palacio de Buckingham festejando la unión del príncipe William y Kate Middleton, a quien la prensa británica llegó a llamar “Waity Katie”, un juego de palabras que puede traducirse como “Katie, la que espera”, en alusión a los años que duraron como novios.

A lo largo de estos diez años, el matrimonio tuvo tres hijos: George, Charlotte y Louis, de siete, cinco y tres años de edad, respectivamente.

Para celebrar sus 10 años de matrimonio, los duques de Cambridge compartieron en su cuenta oficial de Instagram algunas fotografías donde posaron juntos, en las que Kate luce su anillo de compromiso hecho con un zafiro rodeado por más de 10 diamantes, mismo que le perteneció a Lady Di.

“Gracias a todos por sus amables mensajes en nuestro aniversario de bodas. Estamos enormemente agradecidos por los 10 años de apoyo que hemos recibido en nuestras vidas como familia”, escribió la pareja en sus redes sociales.

¿Cuándo se conocieron el príncipe William y Kate Middleton?

El hijo mayor de Diana de Gales y el príncipe Carlos conocieron a Kate Middleton en septiembre de 2001, cuando ambos estudiaban en la Universidad de St. Andrews, donde ella estudió Historia del Arte.

Kate no pertenecía a la realeza, es hija de una azafata y un despachador de vuelos, quienes después fundaron la compañía “Party Pieces”, dedicada a la venta por catálogo de artículos para fiestas y eventos sociales.

Durante su primer año en la universidad, vivían a unos metros de distancia, en la residencia St.Salvator, por lo que se hicieron amigos. En 2002, durante un desfile benéfico, Kate recorrió la pasarela con un vestido transparente, lo que dejó sorprendido a William, marcando el inicio del romance.

Después, la pareja se mudó con un amigo, Eton Fergus Boyd, convirtiéndose en roommates y compartiendo las horas de estudio, lo que pudo reforzar los sentimientos de ambos.

En 2007 el noviazgo terminó, pero eso no duró mucho tiempo, unos meses después decidieron retomar la relación y años más tarde, en 2010, llegó el tan esperado anuncio del compromiso matrimonial.

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