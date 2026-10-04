Exhuman dos cuerpos en panteón de Hidalgo; limpian terreno para Vivienda para el Bienestar

Las protestas terminaron en una irrupción al palacio municipal de Atotonilco de Tula, en Hidalgo, luego de que los habitantes reclamaran la exhumación de dos cuerpos en el panteón de La Cañada, presuntamente para el programa Vivienda para el Bienestar.

¿Qué pasó en el panteón de La Cañada en Atotonilco de Tula?

Aparentemente, durante la madrugada del 3 de octubre de 2026, autoridades removieron los restos de un menor de edad y de un adulto, con el fin de limpiar el terreno para la construcción de casas del gobierno federal.

Familiares y vecinos acudieron al panteón de La Cañada y grabaron las dos tumbas cavadas, con los ataúdes abiertos y rotos, e incluso aseguran que aún había algunos restos de las personas.

Presunta exhumación para el programa Viviendas del Bienestar desata protestas

Ante esta acción, familiares exigieron explicaciones y realizaron un bloqueo en la carretera Jorobas-Tula. Además, acudieron al edificio de la alcaldía, donde exigieron una reunión con Yoseline Tovar Mendoza, presidenta municipal.

Tensión en la alcaldía: la respuesta de la presidenta municipal Yoseline Tovar

No obstante, al exigirle respuestas sobre si ella había ordenado la exhumación de los cuerpos, la alcaldesa supuestamente se rio y después entró a su oficina, relató Omar Daniel López, delegado auxiliar.

“Se rio, se dio la vuelta y se metió a su oficina”, afirmó López en un video compartido en Facebook.

Después, un grupo de vecinos entró por la fuerza a la oficina de la presidenta y ocasionó algunos daños materiales.

Desmienten agresiones en la presidencia municipal tras irrupción de pobladores

En un comunicado, el Ayuntamiento de Atotonilco de Tula aseveró que un grupo de personas entró de forma “agresiva y violenta” a la Presidencia Municipal y agredió a la alcaldesa y a sus dos hijas menores de edad que estaban en el lugar. El delegado auxiliar desmintió que haya ocurrido alguna agresión.

Si hubiera sido cierto, habría habido suficientes policías municipales y estatales para que nos hubieran detenido, los cuales no nos detuvieron. Es algo incongruente que digas eso”, afirmó Omar Daniel López.

