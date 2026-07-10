El fracaso de las casas del Bienestar: así quedó el fraccionamiento tras las lluvias en Veracruz

Otro fiasco son las Casas del Bienestar, que no aguantaron ni una sola lluvia en Veracruz. El fraccionamiento Bosques del Río Medio, un nombre que para muchos terminó siendo una mala broma, quedó con severos daños tras las precipitaciones.

Lluvias exhiben daños en las Casas del Bienestar de Veracruz

El Río Medio cobró vida y mostró que los complejos presentan graves afectaciones. La fuerza del agua ingresó al fraccionamiento y comenzó a socavar parte de la infraestructura.

“Desde esta zona el agua se metió por ahí... Ahí vemos cómo el agua ingresó y comenzó a escarbar estas instalaciones de luz, instalaciones de agua, las guarniciones, las banquetas...” fue parte de lo que los testigos pudieron captar en video.

Antes de las lluvias, el Gobierno federal había destacado este desarrollo habitacional. Incluso, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, aseguró que las viviendas eran de “altísima calidad”.

Pero si las viviendas de altísima calidad quedaron de esa manera, aún cuando faltan meses para que acabe la temporada de lluvias,¿que se puede esperar?

Investigaciones y denuncias vuelven a poner al Infonavit bajo la lupa

Los daños en Veracruz van más allá de una obra cuestionada. Octavio Romero, quien anteriormente dirigió Pemex durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, también enfrenta señalamientos públicos relacionados con su gestión.

Investigaciones periodísticas han señalado presuntas irregularidades en la asignación de contratos dentro del Infonavit.

Además, existen acusaciones públicas sobre un presunto enriquecimiento inexplicable de Romero Oropeza y de algunos de sus supuestos allegados. Entre los casos que más atención han generado se encuentra el de los padres de Mafer, relacionados con la ostentosa fiesta de XV años que provocó polémica a nivel nacional.

