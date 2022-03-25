Rusia-Ucrania: Expertos predijeron el conflicto 30 años antes

Aunque el inició de la operación militar entre Rusia-Ucrania fue sorpresivo para todo el mundo, algunos expertos advirtieron desde hace 30 años que este conflicto podía suceder debido a la expansión de la OTAN en Europa.

Casi dos meses antes del inicio del conflicto militar entre Rusia-Ucrania, Vladimir Putin advirtió durante las reuniones sobre seguridad con la OTAN que “nos han clavado contra una línea que no queremos que cruce nadie, perdón por los malos modales, no tenemos a dónde retirarnos”.

En ese momento, Rusia pedía a los integrantes de la OTAN no admitir a Ucrania, como una garantía de seguridad para su país, que ya se encuentra rodeado por socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

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Expertos anuncian conflicto Rusia-Ucrania 30 años antes

De acuerdo con una recopilación de declaraciones de expertos hecha por la agencia de noticias RT, en 1998, el historiador y diplomático George Kennan aseguró que la expansión de la OTAN significaba “el comienzo de una nueva Guerra Fría” y calificó como “un trágico error” la anexión de más países.

“Esto provocará la mala reacción de Rusia. Y cuando eso suceda los creadores de la OTAN dirán que los rusos son así, pero eso no es cierto”, expuso el historiador, pero nadie hizo caso y actualmente culminó con elconflicto Rusia-Ucrania.

También en ese mismo año, 50 expertos en política exterior que incluía líderes militares y diplomáticos mundiales, enviaron una carta al entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, donde le advirtieron que aceptar en la OTAN a más países fronterizos con Rusia “es un error de política de proporciones históricas”, preocupaciones que tampoco fueron tomadas en cuenta.

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Más tarde, en 2008, el director de la CIA, William Burns, calificó de “la línea roja más brillante” la unión de Ucrania a la OTAN: “todavía no he encontrado a nadie que considere a Ucrania en la OTAN algo más que un desafío directo a los intereses de Rusia”.

Y no solo ellos, en los últimos 30 años, expertos como el ex primer ministro australiano Malcolm Fraser; el diplomático estadounidense, Henry Kissinger; el famoso académico estadounidense de estudios rusos Stephen Cohen y muchos más advirtieron que las consecuencias de la expansión de la OTAN podría generar un nuevo conflicto mundial.

