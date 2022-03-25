Rusia termina primera fase de su operación militar en Ucrania

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que la primera fase de la operación militar en Ucrania está concluida y los objetivos principales se cumplieron, por lo que las fuerzas de Moscú se concentrarán en liberar por completo la región separatista del este de Donbass.

"Los objetivos principales de la primera fase de la operación militar se han cumplido en general. El potencial de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania se ha reducido considerablemente”, dijo en un discurso Sergei Rudskoi, jefe de la Dirección Operativa Principal del Estado Mayor General de Rusia.

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¿Cuál es el objetivo de Rusia con la operación militar en Ucrania?

Por lo que indicó que Rusia ahora se concentrará en liberar la región del Donbass, pues indicó que actualmente los separatistas prorrusos controlan el 93 por ciento de Luhansk y el 54 por ciento de Donetsk, regiones ucranianas que conforman el Donbass.

“Lo que hace posible, lo enfatizo una vez más, centrar nuestros esfuerzos centrales en lograr el objetivo principal: la liberación de Donbass", agregó Sergei Rudskoi.

El jefe del Estado Mayor General de Rusia explicó que la intención de su Ejército nunca fue capturar ciudades en Ucrania, no obstante tampoco descartaron esa posibilidad en caso de ser necesario para completar los objetivos de la operación militar.

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"No planeamos capturar esas ciudades para evitar su destrucción y minimizar las pérdidas entre nuestras tropas y civiles. Aunque no excluimos tal posibilidad en el curso de lograr nuestros objetivos por unidades militares separadas”.

Indicó que las Fuerzas Armadas de la federación Rusa continuarán con la operación militar en Ucrania hasta que se logren por completo los objetivos establecidos por el comandante supremo.

El jefe ruso lamentó que durante la operación militar se perdieran mil 351 soldados rusos y otros tres mil 826 resultaran heridos, estas serían las primeras cifras de bajas que ofrece Moscú.

"Desafortunadamente, hubo pérdidas durante la operación militar especial entre nuestros camaradas. Para hoy, mil 351 soldados rusos habían muerto, tres mil 825 resultaron heridos. Todas las decisiones para apoyar a las familias serán tomadas por el estado".

