Explosión de audífonos causa la muerte de un hombre en India

La explosión de unos audífonos habría causado la muerte de un hombre, quien se encontraba hablando por teléfono cuando ocurrió el incidente.

Según medios internacionales, la víctima era un joven de 28 años, identificado como Rakesh Nagar, originario de Rajastán, un estado ubicado al norte de la India.

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El joven, presuntamente, se encontraba estudiando y conectó sus audífonos, vía Bluetooth, a su celular que en ese momento se estaba cargando, eso habría causado que los dispositivos explotaran.

Debido a la explosión, Rakesh cayó al suelo inconsciente, por lo que fue trasladado al Hospital Siddhivinayak, donde se confirmó su muerte.

“Probablemente murió de un paro cardíaco, que es muy común en estos casos”, explicó a medios internacionales el médico LN Rundla.

Autoridades creen que la explosión pudo ser causada porque el celular se estaba cargando

Los médicos que atendieron a Rakesh también determinaron que el joven tenía heridas en los oídos, causadas por la fuerte explosión de los audífonos.

Existe confusión en cuanto a cómo explotaron repentinamente los auriculares. Rakesh estaba solo en la habitación cuando ocurrió el incidente, por lo que nadie puede corroborarlo.

Un policía que acompañó a la familia al hospital, señaló que probablemente el celular estaba enchufado a una toma de corriente y eso provocó la explosión que derivó en la muerte de este joven, quien se había casado recientemente.

Aunque no se dio a conocer la marca de los audífonos, medios internacionales señalaron que el modelo que usaba Rakesh era de un fabricante local, el cual suele tener un bajo costo.

Un hecho similar se registró en Kazajistán, cuando una adolescente de 14 años dejó cargando su celular toda la noche, esto provocó una explosión y la muerte de Alua Asetkyzy Abzalbek.

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La joven se fue a dormir, dejó su teléfono conectado a la corriente eléctrica y se puso los audífonos para escuchar música; sin embargo, la batería del dispositivo móvil estalló después de sobrecalentarse.

Alua había colocado el celular debajo de su almohada, por lo que su cabeza recibió todo el impacto de la explosión, causándole una muerte instantánea.

La policía de Kazajistán, que describió este hecho como un “trágico accidente”, evitó dar detalles sobre la marca del celular. Mientras que los amigos de la adolescente dijeron que no podían creer el desenlace de Alua, ya que habían convivido con ella desde la infancia.

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