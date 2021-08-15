VIDEO: Explosión de camión deja al menos 28 muertos en Líbano

Al menos 28 muertos y 80 heridos fue el saldo de la explosión de un camión que transportaba combustible de manera ilegal en Altalil, al norte de Líbano, país que se encuentra en una crisis por la gasolina, de acuerdo con agencias internacionales.

Los reportes locales mencionan que la cisterna del camión explotó en Líbano luego de que se suscitó un enfrentamiento con armas de fuego entre los residentes que buscaban cargar combustible, reportó una agencia británica.

Hubo una explosión en un camión cisterna Akkar, Líbano.



Habría 50 muertos y muchísimos heridos.



Justo cinco días después de cumplirse un año de la trágica explosión en Beirut. 😥🇱🇧pic.twitter.com/NNJnaqH1Fh — Valentín Torres Erwerle ✍️🎙️ (@TorresErwerle) August 15, 2021

Las personas que se encontraban alrededor resultaron con heridas graves por lo que fueron llevados a los hospitales más cercanos de la región, los cuales se encuentran colapsados por la falta de combustible en Líbano.

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Ayer, el Ejército del Líbano decomisó 60 mil litros de gasolina y dio la orden de distribuirlo a los residentes de la zona donde se produjo la explosión.

⚠️Major Incident⚠️: 22 teams from the #Lebanese_Red_Cross are responding to an explosion of a fuel tanker in #Akkar. Our teams are working on transporting the wounded and the dead bodies to hospitals in the area. pic.twitter.com/Yg0vVTTDBX — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) August 15, 2021

¿Por qué Líbano tiene una crisis de gasolina?

La gasolina en Líbano desde hace unos meses se volvió un producto escaso debido a la crisis económica y social que está impactando la vida de los ciudadanos que sufren por la falta de combustible.

Estas afectaciones han afectado los negocios y hospitales que prevén cerrar por la falta de gasolina, lo que pondría en riesgo la vida de cientos de personas hospitalizadas. El Banco Central anunció que se suspenderá el subsidio a la importación de combustible, por lo que se han desatado manifestaciones violentas en la región.

🇱🇧|Al menos 20 muertos por una explosión de un camión cisterna en el Líbano. pic.twitter.com/RI7NWtjdwk — Alerta News 🚨 (@Alerta_News_) August 15, 2021

Explosión en Beirut

El pasado 4 de agosto se conmemoró un año de la explosión en el puerto de Beirut, la cual dejó más de 200 muertos y 4 mil heridos cuando estalló una carga de fertilizante de nitrato de amonio.

De acuerdo con los reportes, la explosión se originó porque se almacenó de manera incorrecta durante años ese material sin ninguna supervisión, a pesar de que los altos mandos de Líbano conocían el problema.

Sin embargo, a un año de la tragedia no se ha determinado cuáles fueron las causas de la explosión en Beirut.

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