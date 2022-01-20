VIDEO: Explosión de carro bomba en Colombia deja un muerto

La noche del pasado miércoles, se registró la explosión de un carro bomba en Colombia, que dejó como saldo un muerto y cinco personas heridas.

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión del carro bomba se produjo en el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca, cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela, donde guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las FARC se enfrentan pese a la presencia militar.

Tras la explosión del carro bomba, se escucharon ráfagas de armas de fuego en pleno centro de Saravena, donde murió una persona y otras cinco resultaron heridas. En redes sociales, circula un video, del momento en que el carro bombaexplotó.

Momento de la activación de un carro bomba en #Saravena #Arauca una persona murió y 4 mas heridos. Daños a locales comerciales y viviendas son impresionantes #LaPrensaAraucana pic.twitter.com/mBpnXPtcEA — Juan Pablo Cañón (@JuanPabloCapi) January 20, 2022

La explosión del carro bomba provocó la destrucción de algunas edificaciones, incluida la sede de una organización que promueve la defensa de los derechos humanos.

“El miserable atentado terrorista con un carro bomba en Saravena, Arauca, es un ataque que rechazamos todos los colombianos”, dijo el presidente, Iván Duque, en su cuenta de Twitter.

"Nuestra Fuerza Pública seguirá fortaleciendo el control territorial en la zona para acorralar a estos grupos armados y garantizar la seguridad de la población", agregó el mandatario de Colombia.

Por su parte, el Ejército de Colombia aseguró en un comunicado que de acuerdo con las primeras investigaciones el ataque con el carro bomba fue cometido por las disidencias de las FARC.

El miserable atentado terrorista con un carro bomba en Saravena, Arauca, es un ataque que rechazamos todos los colombianos. Nuestra fuerza pública seguirá fortaleciendo el control territorial en la zona para acorralar a estos grupos armados y garantizar seguridad de la población. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) January 20, 2022

Arauca, zona de ataques y explosiones en Colombia

De acuerdo con organizaciones como Human Rights Watch, Arauca, Colombia se convirtió en una de las zonas más peligrosas para los líderes sociales, quienes son blanco de ataques y amenazas por parte de grupos ilegales armados en medio de un conflicto interno, que en casi seis décadas ya dejó 260 mil muertos .

Además, el Gobierno de Colombia acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de proteger en su territorio a los disidentes de y al ELN. Sin embargo, Maduro siempre ha negado que eso sea verdad.

Cabe recordar que a comienzos de enero, los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de los grupos FARC abandonaron alrededor de 30 personas muertas en varios municipios del departamento de Arauca, en Colombia.