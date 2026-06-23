Ruge el Popocatépetl; alertan por caída de ceniza en CDMX y Edomex

El volcán Popocatépetl registró una explosión de baja intensidad la mañana de este martes, un evento que fue lo suficientemente perceptible como para generar ondas de presión detectadas por un sismógrafo ubicado en Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México.

La actividad ocurrió a las 09:53 horas y fue captada por las cámaras de monitoreo instaladas en Tlamacas. Tras la explosión, se observó una columna de ceniza que alcanzó aproximadamente un kilómetro de altura sobre el cráter del volcán.

¿Hacia dónde se dirige la ceniza del Popocatépetl?

De acuerdo con el monitoreo volcánico, la nube de ceniza se desplazó hacia el oeste, por lo que podría presentarse caída ligera de partículas en zonas del Estado de México y la Ciudad de México.

La Coordinación General de Protección Civil de Puebla informó que, en caso de nuevas emisiones, el viento favorecería la dispersión de ceniza hacia:

Valle de Atlixco

Morelos

Estado de México

Guerrero

Ciudad de México

Puebla

Las autoridades mantienen el Semáforo de Alerta Volcánica en Amarillo Fase 2.

🗻 Pronóstico de viento para posible dispersión de ceniza en caso de emisiones del volcán Popocatépetl, podría dirigirse al oeste, regiones de:

📍Valle de Atlixco



•Morelos

•Estado de México

•Guerrero pic.twitter.com/lSzoPn7vwG — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) June 23, 2026

¿Qué actividad ha registrado el volcán en las últimas horas?

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) reportó que durante las últimas 24 horas fueron detectadas 277 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de vapor de agua y gases volcánicos.

Aunque la actividad se considera dentro de los parámetros previstos para la actual fase de alerta, el organismo reiteró que las explosiones pueden lanzar fragmentos incandescentes a corta distancia del cráter. Por ello, sigue vigente el radio de seguridad de 12 kilómetros alrededor del volcán.

¿Qué hacer si cae ceniza volcánica?

Ante la posible dispersión de ceniza, autoridades de la Ciudad de México, la UNAM y el Cenapred emitieron una serie de recomendaciones para reducir riesgos a la salud y evitar afectaciones en viviendas.

Entre las principales medidas destacan:



Cubrir nariz y boca con cubrebocas.

Mantener puertas y ventanas cerradas.

Sellar rendijas con trapos húmedos.

Tapar tinacos, cisternas y depósitos de agua.

Evitar actividades físicas al aire libre.

No dejar alimentos expuestos.

Mantener a las mascotas bajo techo.

Barrer la ceniza y retirarla de azoteas y coladeras.

Evitar el uso de lentes de contacto para prevenir irritación ocular.

Se prevé posible caída de #ceniza volcánica para esta tarde en alcaldías del sur de la Ciudad de México. Toma precauciones.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Z1DN8QW5o3 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 23, 2026

¿Por qué es peligrosa la ceniza volcánica?

Aunque suele parecer inofensiva, la ceniza volcánica puede provocar irritación en ojos, nariz y garganta, además de afectar a personas con enfermedades respiratorias.

También puede obstruir sistemas de drenaje, contaminar fuentes de agua, dañar cultivos y generar acumulaciones en techos que incrementan el riesgo de colapso cuando las cantidades son abundantes.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y evitar difundir rumores sobre la actividad del volcán Popocatépetl.