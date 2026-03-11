Antes vs. Después: ¿Cómo cambió el cráter del volcán desde 1994 hasta 2026?

La historia geológica reciente del volcán Popocatépetl registra un cambio drástico tras haber permanecido en un estado de quietud por más de 70 años. Según registros oficiales, este largo periodo de calma terminó de forma gradual entre finales de 1992 y los inicios de 1993, marcando el despertar de uno de los colosos más vigilados del país.

El volcán Popocatépetl despertó en 1992 tras 70 años de calma

No obstante, el evento que transformó la percepción pública y la seguridad regional ocurrió el 21 de diciembre de 1994, cuando el volcán liberó ceniza por primera vez en décadas, obligando a desalojar las zonas habitadas colindantes. Observaciones aéreas posteriores revelaron que estas exhalaciones iniciales fracturaron la estructura interna, creando una abertura cerca de la zona este del cráter.

Durante 1995, el volcán mantuvo un comportamiento variable. Aunque se detectaron constantes emisiones de polvo volcánico, los especialistas determinaron que el riesgo no era crítico. Sin embargo, la situación escaló el 26 de marzo de ese mismo año con la aparición del primer domo de lava en el centro del cráter.

Este cuerpo de roca fundida fue destruido un mes después, el 30 de abril, en una explosión que cobró la vida de cinco personas que se encontraban en la montaña sin autorización. A partir de ese momento, el crecimiento y colapso de domos se volvió una constante. Un segundo domo creció hasta julio y se detuvo en septiembre, dando paso a erupciones más violentas.

El ciclo de formación de domos continuó en marzo de 1997 con una tercera estructura que sufrió fracturas importantes en los meses de abril y junio. Precisamente, el 30 de junio de 1997 se suscitó el evento eruptivo de mayor magnitud registrado hasta esa fecha.

Cunado el volcán Popocatépetl activó el nivel rojo

En escasos minutos, una columna de humo y gases se elevó 8 kilómetros sobre la cima, provocando la caída de ceniza en múltiples localidades, incluida la capital del país, donde el aeropuerto suspendió operaciones por cerca de 12 horas.

La lluvia de material sólido incluyó rocas de hasta 10 centímetros que impactaron las rutas cercanas. La gravedad del suceso activó el nivel rojo en el indicador de peligro volcánico durante varias horas. Días más tarde, el agua pluvial arrastró la ceniza acumulada y generó flujos de barro que llegaron a Xalitzintla, a 12 kilómetros del cráter, afectando viviendas y zonas agrícolas.

A partir de 2011, el volcán entró en una etapa de vigor renovado. En 2012, tras una explosión relevante en abril, el nivel de peligro se situó en Amarillo Fase 02. Durante los años siguientes, eventos significativos en 2014 y 2016 mantuvieron la vigilancia activa.

El volcán Popocatépetl durante el sismo del 2017

Incluso tras el terremoto de 2017, la montaña mostró un incremento en su dinamismo interno. Para marzo de 2019, el aumento de la actividad llevó a las autoridades a elevar la precaución a Amarillo Fase 3, aunque el nivel descendió a Fase 2 en mayo del mismo año.

Llegando a febrero de 2026, el diagnóstico técnico indica una etapa de estabilidad relativa. Aunque se han registrado sismos internos y ráfagas de exhalaciones menores con salida de material balístico, la energía liberada es baja.

Los satélites detectan de forma persistente puntos de calor en el fondo del cráter, vinculados a la aparición recurrente de domos pequeños de poco volumen. El pronóstico para los meses venideros de 2026 sugiere que este proceso de formación y destrucción de lava continuará de manera cíclica, sin superar los niveles de intensidad vistos en los años 1997, 2000, 2001 o el periodo 2012-2013, manteniendo un radio de seguridad de 12 kilómetros.

