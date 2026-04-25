¿Se puede subir? Persona sube al Volcán Popocatépetl con su perro pese a restricciones de acceso | VIDEO

Una persona difundió en redes sociales un video en el que muestra cómo asciende al Volcán Popocatépetl junto a su perro, pese a que el acceso al volcán está restringido por motivos de seguridad. Las imágenes han generado atención, ya que evidencian el incumplimiento de las disposiciones vigentes.

Sujeto sube al Volcán Popocatépetl pese a restricciones

Un video difundido en redes sociales muestra a un grupo de personas en la cima del Volcán Popocatépetl, pese a que el acceso a la zona está restringido por motivos de seguridad.

En las imágenes se observa al menos a tres personas junto a un perro, lo que ha generado atención debido al riesgo que implica acercarse a un volcán activo.

El material fue compartido por uno de los involucrados, quien documentó el ascenso hasta la parte alta del coloso.

La situación ha reavivado la discusión sobre el cumplimiento de las restricciones vigentes, ya que las autoridades mantienen la prohibición de acercarse al volcán debido a su actividad constante y al peligro que representa para la población.

¿Por qué no se puede subir al Popocatepetl?

No se puede subir al Volcán Popocatépetl principalmente por seguridad. Es un volcán activo y su comportamiento puede cambiar en cualquier momento.



Actividad volcánica constante: El Popocatépetl registra explosiones, emisión de ceniza y gases de forma frecuente. Incluso sin aviso, puede lanzar fragmentos incandescentes (rocas) a varios kilómetros. Riesgo de explosiones repentinas: Puede haber estallidos súbitos que generan ondas de choque, columnas de ceniza y material caliente, poniendo en peligro a cualquiera que esté cerca del cráter. Caída de fragmentos y ceniza: Las llamadas “bombas volcánicas” pueden caer en zonas cercanas a la cima. Además, la ceniza afecta la respiración y la visibilidad. Gases tóxicos: El volcán emite gases como dióxido de azufre, que pueden ser dañinos o incluso mortales en concentraciones altas.

¿En qué volcanes de México sí se puede subir?

Aunque el Volcán Popocatépetl tiene el acceso restringido por su actividad constante, en México existen otros volcanes donde sí es posible realizar ascensos de forma controlada.



Iztaccíhuatl

Pico de Orizaba

Nevado de Toluca

La Malinche

Volcán de Colima

Aunque algunos volcanes sí permiten el acceso, es importante considerar que siempre existen reglas, horarios y zonas restringidas; además, el clima puede cambiar rápidamente, por lo que se recomienda avisar a las autoridades o registrarse antes de realizar cualquier ascenso.