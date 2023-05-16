Dos muertos por explosión en el norte de España, autoridades investigan como crimen de género

Un hombre y una mujer murieron este martes 16 de mayo de 2023, luego de una explosión ocurrida en la ciudad de Orio, en el norte de España.

En un hecho que según reportes de medios locales, es investigando como un posible crimen de género, un hombre (el agresor) cometió el crimen en el exterior de un parque infantil de la localidad.

El departamento de seguridad del País Vasco ha señalado que la explosión ocurrió cerca de las 17:30 hora local, en el pueblo pesquero de unos seis mil habitantes, y que está situado cerca de la frontera con Francia.

La Ertzaintza ha informado de una deflagración en la vía pública en la localidad guipuzcoana de Orio, de 6.000 habitantes. Ha habido dos víctimas mortales, un hombre y una mujer. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha confirmado que la hipótesis inicial que se maneja es que se — Roser De Mar (@roserdemar) May 16, 2023

Dos personas mertas por explosión en norte de España

La Ertzaintza ha encontrado una escopeta recortada junto a los cadáveres e informó que de momento no había indicios de más víctimas.

Iñigo Urkullu, presidente del gobierno vasco, lamentó el incidente ocurrido a "consecuencia de una explosión supuestamente por causa de violencia machista", además de que pidió un minuto de silencio durante un mitin político.

Medios locales, que citaron a fuentes policiales, también han señalado que la investigación preliminar indicaba que una de las víctimas llevaba un paquete que estalló. Cabe señalar que las dos víctimas se encontraban en una banca de una vía peatonal, a poca distancia de un parque infantil.

Vascongadas... Rasgos diferenciales? ... Asesinato machista en Orio... Como en cualquier otro lugar... — Iñaki (@kinsale44) May 16, 2023

Fuentes policiales han confirmado que el caso se investiga como violencia de género. Las pesquisas señalan que el agresor disparó con una escopeta recortada contra la víctima, y que fue encontrada en las escena. Además, los vecinos escucharon una deflagración y posteriormente han encontrado los cadáveres de dos personas junto a la escopeta.

El cuerpo de la mujer se encontraba sentado en un banco, mientras que el del hombre, (el presunto agresor) se encontraba tendido en el suelo. En un primer momento, se planteó la posibilidad de que las muertes fueran a consecuencia de la explosión de un artefacto oculto en un paquete, sin embargo esa hipótesis ya fue completamente descartada tras el hallazgo del arma.

Así se contesta a la ultraderecha negacionista de la violencia machista:

"En España han sido asesinadas más mujeres por sus maridos, que víctimas del terrorismo de ETA".

Y había una ley específica para el terrorismo de ETA.

Lo de Orio si es terrorismo, terrorismo machista. pic.twitter.com/1Hdn1iGyhk — Nano Jano (@NanoJano1) May 16, 2023

¿Qué es un delito de género?

Un delito de género se considera como todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico en contra de una mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública o en privado.

