Captan en VIDEO el momento exacto de la explosión en Avenida Juárez, CDMX; onda expansiva rompió vidrios

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que ocurrió la explosión en una planta de luz de un edificio ubicado sobre Avenida Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, dos personas se encontraban en el inmueble.

Así ocurrió la explosión

El momento quedó captado por cámaras de seguridad, en un video que muestra los segundos en que ocurrió el incidente. En las imágenes se observa el instante en que se registra un fuerte estruendo, seguido de una intensa presencia de fuego. Momentos después, el sitio queda cubierto por humo, mientras la cámara continúa registrando lo ocurrido.

El video permite observar directamente cómo ocurrió la explosión, aunque las imágenes no muestran mayores detalles sobre el interior del inmueble después del incidente.

#CDMX | Ocurrió una explosión en una planta de luz de un edificio de la Avenida Juárez, @AlcCuauhtemocMx; la onda expansiva rompió vidrios y dañó un puesto de revistas. https://t.co/ADkd26awAQ pic.twitter.com/BfUmVtDEIf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 1, 2026

Explosión rompió vidrios y dañó puesto de revistas

De acuerdo con los primeros reportes, la onda expansiva provocada por el incidente ocasionó que varios vidrios se rompieran y también provocó daños en un puesto de revistas ubicado en la zona.

Tras el reporte de la emergencia, servicios de emergencia se trasladaron al punto para atender el incendio y realizar las labores correspondientes. Debido a los trabajos de los cuerpos de emergencia, se realizó un corte de circulación sobre Avenida Juárez desde Avenida Balderas, mientras se atendía la situación.

¿Qué provocó la explosión en Avenida Juárez?

Posteriormente, Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), informó que dos personas se encontraban al interior del edificio donde ocurrió la explosión. Sin embargo, ambas personas resultaron ilesas y no se reportaron personas lesionadas a consecuencia del incidente.

La funcionaria también señaló que no se registraron daños estructurales en el inmueble, por lo que la afectación se concentró en la zona donde ocurrió la emergencia.

Por su parte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos confirmaron que la explosión fue provocada por un transformador, el cual ocasionó la quema de varios artículos.

Informamos que en un edificio de planta baja y 5 niveles que es utilizado como oficinas, se sucitó una explosión en un transformador de 150 kVA por efecto del fuego se queman artículos varios. Sin lesiónados.#ServicioConcluido.@JefeVulcanoCova. pic.twitter.com/vSZXX4lEFP — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) October 1, 2026

Hasta el momento, la información oficial señala que no hubo personas lesionadas ni daños estructurales en el edificio, aunque la explosión sí provocó afectaciones como la ruptura de vidrios y daños en un puesto de revistas.

