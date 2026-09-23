VIDEO: Así explotó casa en Ciudad Juárez; dejó daños materiales y una mujer lesionada

Durante la madrugada del 23 de septiembre de 2026, una casa y una cafetería explotaron y quedaron completamente destruidas en la zona norte de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, en un incidente que movilizó a cuerpos de emergencia y dejó daños materiales en viviendas aledañas.

El suceso ocurrió sobre la Calzada del Río, en las inmediaciones del cruce con Valle de las Peñas, y fue captado en video por cámaras de vigilancia que registraron el momento exacto del colapso del inmueble.

¿Qué provocó la explosión por acumulación de gas en Ciudad Juárez?

De acuerdo con la Dirección General de Protección Civil, el siniestro fue originado por una acumulación de gas LP en el interior de la vivienda. Peritos continúan con las labores de inspección para esclarecer el punto exacto de la fuga y la causa del chispazo que causó la explosión.

Testimonios de residentes de la zona indican que días antes del percance se había percibido un intenso olor a combustible en los alrededores. Tras la detonación, vecinos acudieron al sitio para remover los escombros y auxiliaron a una mujer adulta mayor que había quedado atrapada en la vivienda, quien sufrió golpes menores.

El temor de los vecinos alertó a las autoridades, sin embargo, las intensas lluvias dificultaron el acceso al lugar. Hasta este momento siguen los trabajos en el sitio. Hay daños en los cristales y puertas de otros domicilios cercanos a la vivienda afectada.

Video muestra el momento exacto del colapso en Calzada del Río

Este es el momento de la explosión de una casa en la calle calzada del Río en #CiudadJuárez #explosion #cdj #explosionporgas pic.twitter.com/9R9d07Eji8 — En Tendencia (@En_Tendenciajrz) September 23, 2026

Las cámaras de vigilancia del programa "Juárez Vigilante" captaron el momento justo en que la explosión destruyó la vivienda durante la madrugada de este miércoles. En las imágenes se observa cómo la explosión ocurre de manera repentina y genera una fuerte detonación en el domicilio, provocando el colapso inmediato de la estructura.