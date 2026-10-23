Fuerte estruendo de madrugada: el estallido en Coyoacán que dejó a una mujer herida; esto pasó mientras dormía

Mientras dormía, o al menos cuando apenas se preparaba para hacerlo, la tranquilidad de una mujer de 46 años y de decenas de familias en la alcaldía Coyoacán se hizo pedazos. Una explosión sacudió de golpe un edificio de ocho pisos ubicado en el cruce de calzada de Tlalpan y la calle Tulipán.

Lo que parecía una noche cualquiera de descanso en la colonia Ciudad Jardín, terminó en una movilización de emergencia que dejó a una vecina con quemaduras graves.

El pánico se apoderó de los pasillos

El reloj ya marcaba la hora de apagar las luces, pero el miedo no perdona. Al escuchar la fuerte explosión, los habitantes de los 40 departamentos del inmueble no lo pensaron dos veces. Salieron a la calle de inmediato, algunos llevando a sus perros y gatos en brazos, temiendo que el edificio colapsara o que se registrara un segundo estallido. El desconcierto en la banqueta era total; nadie entendía bien qué pasaba adentro, solo sabían que debían ponerse a salvo rápido.

Un traslado de urgencia

Los equipos de rescate llegaron al lugar y encontraron el origen del caos: un departamento destrozado y una mujer luchando por su vida. Los paramédicos la trasladaron de urgencia a un hospital, donde los médicos reportan su estado de salud como delicado. Los primeros indicios apuntan a una acumulación de gas, aunque serán las autoridades competentes quienes confirmen la causa exacta de la tragedia.

Tras horas de tensión en la calle, elementos de Bomberos y Protección Civil revisaron a fondo la estructura del edificio. Afortunadamente, descartaron daños que pusieran en riesgo a los habitantes. Poco a poco, los vecinos regresaron a sus hogares. Todos, excepto los ocupantes del departamento afectado, quienes enfrentan hoy una realidad muy distinta a la que tenían antes de esta explosión.

#GuardiaNocturna | ¡Tragedia e indignación en el sur de la capital! Una fuerte explosión, presuntamente causada por una acumulación de gas y una chispa, sacudió un edificio de ocho niveles en la alcaldía Coyoacán. El incidente dejó a una mujer de 46 años con quemaduras graves, obligando a una evacuación de emergencia. El reporte de @oscar_mendoza31 en #HechosContigo con @jzarzap y @_NinaAndrade. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 23, 2026

¿Qué hacer si huele a gas u ocurre una explosión?

Si notas un olor fuerte en tu hogar, la regla de oro es actuar rápido, pero sin pánico. Lo más importante: no prendas ni apagues luces, no desconectes aparatos ni uses el celular adentro, ya que una mínima chispa puede desatar el caos. Si te es posible, abre puertas y ventanas, y sal del lugar de inmediato sin usar elevadores.

Ahora, si la explosión ya ocurrió. Evacúa rápido, protégete la cabeza y aléjate de la zona afectada por posibles colapsos estructurales. Una vez que estés a salvo en la calle, marca de inmediato al 911. A través de esta línea, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX y Protección Civil despacharán la ayuda necesaria en cuestión de minutos.