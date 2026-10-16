¡Enorme bola de fuego! Explosión en planta de residuos industriales en Edomex sacude Jocotitlán

Una explosión en la planta IUSA, ubicada en la zona de Pastejé, en Jocotitlán, Estado de México, provocó una enorme bola de fuego visible a varios kilómetros de distancia durante la tarde de este jueves 15 de octubre; bomberos y equipos de emergencia acudieron al lugar para atender la alerta de última hora, mientras las autoridades pidieron evitar la zona por la presencia de humo.

El siniestro ocurrió en un almacén de residuos industriales y generó afectaciones en la circulación de la carretera Atlacomulco-Toluca, donde se reportó una fila de vehículos de aproximadamente cinco kilómetros; hasta el momento de los reportes disponibles, no se habían confirmado las causas de la explosión ni un saldo definitivo de personas afectadas.

Así se vio la explosión en Jocotitlán

Las imágenes registradas durante la tarde y que posteriormente se hicieron virales en e redes sociales, muestran una columna de fuego que se elevó sobre las instalaciones industriales y pudo distinguirse desde puntos alejados del sitio; la magnitud visible del estallido motivó la movilización de los cuerpos de emergencia en esta zona del norte del Estado de México.

Aunque las imágenes permiten observar la dimensión de la llamarada, todavía no se cuenta con información suficiente para establecer qué originó el incidente. Las autoridades tampoco habían informado de manera definitiva sobre posibles daños adicionales dentro de las instalaciones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO|TRAGEDIA EN JÁLTIPAN: EXPLOSIÓN EN PLANTA DE SAL DEJA TRES MUERTOS Y UN HERIDO

🚨#AlertaADN 💥🚒 Se registró una explosión en una fábrica de Jocotitlán, sobre la carretera Atlacomulco-Toluca, #Edomex. Bomberos trabajan en el lugar para atender la emergencia https://t.co/Xt2iEW4L2R — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 16, 2026

Bomberos y Protección Civil atienden la emergencia

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Jocotitlán e Ixtlahuaca, personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) y policías estatales.

De acuerdo con el balance preliminar, el fuego quedó controlado en una superficie cercana a los 250 metros cuadrados; en ese reporte no se registraron personas lesionadas; cualquier actualización sobre el estado de los trabajadores o posibles afectados deberá confirmarse mediante información oficial.

Tráfico en la carretera Atlacomulco-Toluca por el humo

La presencia de humo complicó la visibilidad para los conductores que transitaban por las inmediaciones de IUSA; por ello, las autoridades recomendaron disminuir la velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y respetar las indicaciones viales.

La fila vehicular alcanzó aproximadamente cinco kilómetros durante las labores de emergencia, por lo que se pidió considerar más tiempo para los traslados y evitar acercarse al punto del incidente.